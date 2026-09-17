DAZN relance son offre promotionnelle associant DAZN et Ligue 1+ à 14,99€ par mois. Arrivé à échéance le 6 septembre dernier, ce bon plan est de nouveau proposé depuis le 15 septembre et jusqu’au 29 septembre 2026 inclus. L’abonnement est assorti d’un engagement de 12 mois.

Après avoir mis fin à son offre promotionnelle le 6 septembre dernier, DAZN renouvelle son bon plan associant DAZN et Ligue 1+ à 14,99€ par mois. Cette nouvelle fenêtre promotionnelle est ouverte du 15 au 29 septembre 2026 inclus, avec un engagement de 12 mois.

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DAZN & Ligue 1+ : que comprend l’offre à 14,99€ ?

Pour la saison sportive 2026/2027, les nouveaux abonnés peuvent ainsi profiter de DAZN & Ligue 1+ à 14,99€ par mois pendant les deux premiers mois, avant de passer à 22,99€ par mois pendant les dix mois suivants.

Sur l’ensemble des 12 mois d’engagement, l’abonnement revient donc à 259,88€, soit un coût moyen d’environ 21,66€ par mois.

Cette promotion permet de réunir au sein d’un même abonnement les contenus proposés par DAZN et ceux de Ligue 1+, la plateforme de diffusion du championnat de France.

L’offre permet par ailleurs l’utilisation du service par deux utilisateurs.

La promotion est accessible pour toute nouvelle souscription effectuée entre le 15 septembre et le 29 septembre 2026 inclus. Elle implique un engagement de 12 mois.

Cette nouvelle opération intervient dans une période particulièrement animée autour des offres de Ligue 1+.

À l’occasion d’OM-PSG, la plateforme a notamment lancé une offre exceptionnelle Ligue 1+ à 9,99€.

Un abonnement renouvelé automatiquement après 12 mois

Attention aux conditions de renouvellement. À la date anniversaire, l’abonnement DAZN & Ligue 1+ est automatiquement renouvelé pour une nouvelle période de 12 mois au tarif alors en vigueur, sauf résiliation effectuée au préalable.

La résiliation peut être demandée à tout moment jusqu’à la veille de la date anniversaire. Dans le cadre de cet abonnement avec engagement, elle ne devient toutefois effective qu’à l’issue de la période de 12 mois en cours.

Quelle offre sportive avec DAZN et Ligue 1+ ?

Au-delà de la Ligue 1, l’abonnement donne accès à une offre sportive particulièrement large. Avec Ligue 1+, les abonnés peuvent désormais suivre 100% des matchs de Ligue 1 McDonald’s ainsi que ceux de la nouvelle Ligue 3 Betclic.

Côté football, DAZN propose également LALIGA*, la Copa del Rey, la Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa, l’Eredivisie, la Jupiler Pro League ou encore la Saudi Pro League. Le catalogue comprend aussi les contenus de FIFA+.

Les amateurs de basket peuvent retrouver la Betclic ÉLITE, son Play-In et ses Playoffs, ainsi que la Liga ACB espagnole. DAZN diffuse également de nombreux événements de boxe issus notamment de Matchroom, Queensberry, Misfits et Golden Boy, sans oublier le LIV Golf et d’autres contenus sportifs.

Enfin, l’abonnement permet deux connexions simultanées.

Pour les amateurs de football qui souhaitent comparer les différentes possibilités d’accès au championnat cette saison, retrouvez également notre guide consacré à comment regarder la Ligue 1 en 2026/2027.

En résumé : l’offre DAZN & Ligue 1+ est disponible jusqu’au 29 septembre 2026 inclus, au tarif de 14,99€/mois pendant 2 mois puis 22,99€/mois pendant 10 mois, avec un engagement total de 12 mois et deux utilisateurs.

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