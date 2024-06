Boris Diaw met en scène Antoine Dupont et Eric Judor dans un spot vidéo pour Volvic

Sponsor d’Antoine Dupont depuis 2023, Volvic vient de dévoiler une nouvelle campagne promotionnelle mettant en scène le rugbyman français et le comédien Eric Judor.

Dans le spot ci-dessous, le capitaine du XV de France donne la réplique à l’humoriste qui a coécrit les textes. Une vidéo réalisée par une autre figure du sport, Boris Diaw et produite par la société Bros. Agency dans laquelle est actionnaire Antoine Dupont. Une campagne signée par l’agence Zmirov Communication.

« Je suis très heureux de cette collaboration. J’ai aimé la proposition décalée, qui m’a donné la possibilité de travailler avec deux grands champions : Antoine Dupont (le fameux Marc Antoine…) et Boris Diaw » explique Eric Judor, dans un communiqué. « D’ailleurs, je commence à prendre goût à mon rôle de coach. J’en ai profité, évidemment, pour partager quelques astuces et conseils à Antoine pour lui permettre de progresser sur le terrain… C’était la moindre des choses »

Un format court et humoristique qui devrait évidemment trouver son public sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, Volvic fait notamment à clin d’oeil au rugby à 7, disciplone olympique à laquelle participera Antoine Dupont cet été, avec le jeu de mot « rugby à zest » en référence au produit Volvic Zest mis en avant par la marque du groupe Danone.

« Je suis fier d’avoir participé à ce projet avec Éric, qui a été une très belle rencontre. Volvic m’accompagne depuis toujours, sur le terrain et en dehors, m’aidant à me dépasser mais aussi à aller dans des univers dont je suis moins familier, comme l’acting » ajoute Antoine Dupont. « En amont des grands matchs, la préparation physique est centrale, mais la préparation mentale et le ‘lâcher prise’ le sont tout autant ; surtout lors de nouveaux défis, comme celui que je me suis lancé cette année ».

« J’ai vraiment apprécié travailler sur ce projet avec Antoine et Éric, que je connaissais déjà. Leur connivence était évidente sur le tournage. Ma volonté était de trancher avec les vidéos précédentes de Volvic, en apportant davantage de couleurs et de luminosité, afin de retranscrire le dynamisme et la complicité de ce duo, mais aussi pour faire écho à Volvic Zest », ajoute Boris Diaw.

