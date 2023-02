Rugby – Volvic dévoile une publicité avec Antoine Dupont tournée au cœur des volcans d’Auvergne

A quelques mois maintenant du début de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, Volvic officialise la signature d’un contrat de partenariat avec l’évènement.

Dans le cadre de cet accord, la marque d’eau minérale naturelle du groupe Danone devient « Supporter Officiel » de France 2023.

Pour lancer ce partenariat, Volvic a réalisé un spot publicitaire plutôt spectaculaire mettant en scène son ambassadeur Antoine Dupont.

Une vidéo tournée au cœur des volcans d’Auvergne dans laquelle le joueur du XV du France s’élance sur un terrain de rugby inédit pour transformer une pénalité. Un concept imaginé par l’agence Ubi Bene et tourné par Stéphane Barbato accompagné de l’agence KP Production.

« C’est une logistique incroyable, nous étions sur une réserve naturelle donc beaucoup de contraintes. Pas d’électricité, pas d’hélicoptère pour monter le matériel » nous précise Antoine Dupont dans une interview à ne pas rater.

« Antoine Dupont est une figure incontournable du sport mondial, il fait preuve d’une profonde force intérieure qui jaillit à travers ses performances sportives et ses capacités de leadership. Exceptionnel sur le terrain comme dans la vie, son humilité et son naturel en font le parfait ambassadeur pour Volvic. Il est une véritable inspiration pour tous, nous sommes fiers et heureux qu’il fasse partie de notre équipe pour transformer l’essai au service de d’une hydratation saine et continuer d’inscrire Volvic dans son attachement au sport et à la nature. » nous explique Nicolas Menard, Directeur marketing France de Volvic.

Pour réaliser ce terrain de rugby, Volvic a travaillé avec l’artiste plasticien Laurent Perbos connu pour avoir détourné des terrains de sport, ballons de foot et autres cibles de fléchettes.

« Au-delà du film évènement, c’est toute une campagne 360° qui a été imaginée autour de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et de notre ambassadeur Antoine Dupont : en magasin, les bouteilles Volvic s’habillent d’une édition rugby ainsi que nos temps forts promotionnels, lancement d’une campagne PR et digitale,… » ajoute Nicolas Menard. « Et pendant toute la durée de la compétition, Volvic apportera une hydratation saine et durable au sein des infrastructures, grâce à un dispositif de fontaines 8L et de gourdes individuelles et réalisera des actions de sensibilisation et de pédagogie autour l’économie circulaire ».

Le storytelling du spot pub Volvic x Antoine Dupont x France 2023

Imaginez… À l’aube, le soleil perce, le vent souffle, l’herbe ondule, la nature s’exprime avec puissance. Antoine Dupont apparaît, s’élance, traverse une épaisse forêt, puis atteint le sommet d’un majestueux volcan de la Chaîne des Puys et y découvre un impressionnant terrain de rugby. Alors que la splendeur de ce décor naturel rivalise avec l’imaginaire le plus foisonnant, l’athlète s’apprête à frapper le ballon ovale : l’essai sera-t-il transformé en 2023 ? Suspense…

« Aujourd’hui, nous sommes très fiers de dévoiler le film évènement que nous avons imaginé pour l’annonce de cette collaboration : un film tourné au cœur des volcans d’Auvergne, avec la complicité d’Antoine Dupont et de France 2023, mettant en avant la force de la nature. Le concept de cette vidéo a été pour nous une évidence : reproduire un terrain de rugby en dimensions réelles au sommet d’un majestueux volcan de la Chaîne des Puys, dans le plus grand respect de l’environnement. Un concept créatif innovant qui met à l’honneur l’écosystème emblématique, préservé et unique, d’où l’eau minérale naturelle Volvic prend source et puise toute sa force. » ajoute Nicolas Menard, Directeur marketing France de Volvic.