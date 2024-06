Roland-Garros 2024 : Raquettes, chaussures, tenues… La bataille des équipementiers tennis (TOP 100 ATP)

A l’occasion de ce Roland-Garros 2024, Sport Buzz Business vous propose son traditionnel état des lieux des équipementiers du TOP 100 ATP.

Tenues, raquettes, chaussures. Quelles sont les marques les plus visibles grâce aux meilleurs joueurs de tennis ?

Ici, contrats équipementiers et dotations produits sont mélangés pour ne retenir que la visibilité brute offerte sur le court par le TOP 100 ATP (classement au 27 mai 2024), avec une prise en compte des équipements aperçus lors de ce Roland-Garros 2024.

adidas marque la plus visible sur les tenues des joueurs du TOP 100 ATP

Pour cette édition 2024 de Roland-Garros, Sport Buzz Business recense un total de 34 équipementiers textiles, un record ! Une visibilité qui va bien souvent au-delà du polo ou du t-shirt avec les bandeaux, casquettes et autres serre-poignets.

Cette année, adidas arrive en tête de notre classement en habillant le plus de joueurs du TOP 100 ATP avec 11 représentants. La marque aux trois bandes succède à Nike qui occupait la première place ces 3 dernières années. Les principaux ambassadeurs d’adidas sont Zverev, Tsitsipas, Auger-Aliassime.

A la seconde place des équipementiers textiles, on retrouve Nike avec 10 joueurs. Les principaux joueurs Nike sont Sinner, Alcaraz ou encore Rune. Le podium est complété par 2 marques à égalité avec 9 joueurs. Il s’agit de Joma (Navone, Machac, Muller,..) et Lotto (Tabilo, Darderi, Ofner,…)

Les stratégies des équipementiers sont évidemment différentes en fonction de la taille des entreprises (et donc de l’enveloppe marketing), des marchés ciblés, entre enjeux commerciaux et de communication.

Si certains équipementiers parviennent à être visible avec beaucoup de joueurs dont les meilleurs (Nike, adidas, Lacoste) d’autres tentent de tirer leur épingle du jeu en misant sur un ambassadeur « bankable » capable de faire rayonner leurs couleurs et d’être générateur de ventes. C’est le cas de la marque ON (dont Federer est actionnaire) avec Ben Shelton, actuel numéro 15 mondial. On peut également citer la marque Artengo de Decathlon qui a misé sur Gaël Monfils avec la particularité de le chausser de la tête aux pieds en passant par la raquette.

Une panoplie complète que propose également la marque Yonex. Ces dernières années, la marque japonaise a grapillé de nombreuses parts de voix en équipant notamment Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Yoshihito Nishioka, Daniel Altmaier ou encore Stan Wawrinka.

« Aujourd’hui la volonté de la marque est de développer sa promotion avec des contrats comprenant le textile, la chaussure et le matériel, c’est le cas avec Ruud, Hurkacz, Wawrinka, Rybakina, ou encore la française Caroline Garcia qui sont équipés par Yonex de la tête aux pieds » nous précise Jean-Luc Aznavorian, Category Tennis Manager France, Espagne et Portugal pour Yonex. « L’accompagnement TOP100 est le travail de toute l’équipe internationale, qui s’occupe des besoins quotidiens des joueurs et dans ce cadre-là, on retrouve un service d’envergure sur les Grands Chelems : la marque met à disposition des joueurs et des joueuses une « Yonex House » où joueurs, coachs et sparing peuvent récupérer leur matériel, demander des conseils, et bénéficier du service de cordage de Yonex. »

Asics est la chaussure numéro 1 du TOP 100

A leurs pieds, les 100 meilleurs joueurs de tennis privilégient Asics. Au total, 22 joueurs portent des chaussures de tennis de la marque japonaise en 2024.

« Nous sommes fier d’être la marque de chaussure la plus portée par les joueurs du Top 100 à Paris. Cela démontre la qualité de nos produits et valide tout le processus d’innovation que nous menons. Chez Asics, nos athlètes sont au cœur du processus de développement et nous prenons le temps d’approfondir avec eux pour concevoir les meilleurs produits en fonction de leurs retours et de leurs besoins » nous précise Anthony Marguet, category director CPS chez ASICS EMEA.

« Par exemple, la Court FF 3 Novak a nécessité un an et demi de recherches et une quinzaine de prototypes pour arriver à la version finale avec laquelle Novak Djokovic évolue sur le circuit. Nos chaussures sont développées selon trois types de jeu : défensif (Gel-Résolution 9), offensif (Solution Speed FF3) et mix des deux (Court FF3). C’est, je pense, une des raisons pour lesquelles ASICS est aussi représenté aux pieds des joueurs du Top 100, parfois même alors que nous ne sommes pas en contrat avec, car nous avons des produits pour tous les profils. C’est un gage de qualité et d’innovation, et une reconnaissance du savoir-faire de la marque »

Derrière Asics, on retrouve Nike qui chausse 16 joueurs du TOP 100. Le podium est complété par adidas avec 13 joueurs. Au total, 18 équipementiers différents chaussent les 100 meilleurs joueurs

26% du TOP 100 avec des raquettes Wilson, Yonex poursuit son ascension

Plus spécifique, le nombre d’équipementiers différents est moindre sur le marché de la raquette. Au total, nous avons recensé 7 marques dans le TOP 100 du classement ATP en 2024.

Chez les joueurs professionnels, Wilson est la marque la plus utilisée avec 26 joueurs. La marque reste leader mais perd 4 joueurs par rapport à l’année dernière, 8 par rapport à 2022 !

Derrière, on retrouve Head avec 22 joueurs. Le podium est complété par la marque japonaise Yonex avec 21 joueurs et détrône Babolat du podium. La marque française, qui célèbre ses 30 ans de raquettes en 2024, a réalisé au global un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros en 2023?

La forte croissance est à mettre au crédit de Yonex, qui, ces dernières années, a considérablement augmenté son nombre de joueurs pros. En 2014, Yonex n’avait que 3 représentants parmi le TOP 100. Récemment, c’est Andy Murray qui a succombé à Yonex en laissant de côté ses Head.

Focus sur le TOP 20 des joueurs ATP

Bien évidemment, les meilleurs joueurs sont ceux qui offrent le plus de visibilité à leurs équipementiers, que ce soit sur les courts et dorénavant sur les réseaux sociaux.

Textile – Lacoste et Nike à égalité

En zoomant sur le TOP 20 ATP, le nombre d’équipementiers textiles reste important, 12 au total !

A la première place, on retrouve Lacoste et Nike avec 4 joueurs. La marque au croco peut compter sur Djokovic, Medvedev, Dimitrov et le français Humbert. De son côté, la marque au swoosh perd 4 joueurs par rapport à l’année dernière dans le TOP 20 et se repose cette année sur Sinner, Alcaraz, Rune et Kachanov.

Derrière, on retrouve adidas et Yonex à égalité avec 2 joueurs. La marque aux trois bandes est sous contrat avec Zverev et Tsitsipas. La marque japonaise compte sur Ruud et Hurkacz.

Les 8 autres joueurs du TOP 20 sont tous associés à un équipementier différent. Asics avec De Minaur, BOSS avec Fritz, EA7 avec Bublic, Le Coq Sportif avec Baez, ON avec Shelton, Rublo avec Rublev, New Balance avec Paul et Wilson avec Jarry. Pour rappel, Andrey Rublev a lancé sa propre marque Rublo il y a un un peu plus d’un an.

Chaussures – Nike leader sur le TOP 20 ATP

Pour les chaussures, Nike domine le classement 2024 du TOP 20 ATP avec un total de 6 joueurs.

Derrière, on retrouve Asics avec 4 joueurs. Le podium est complété par adidas, Lacoste et Yonex avec 2 joueurs.

Les autres marques de chaussures représentées dans le TOP 20 sont K-Swiss (Rublev), ON, New Balance et Wilson.

Au total, 9 marques équipent le TOP 20 pour les chaussures. Un équipement qui attire très souvent les caméras pour des gros plans offrant ainsi une forte exposition lors des retransmissions TV.

Raquettes – La marque Wilson domine le TOP 20

Concernant les raquettes prisées par le gratin du tennis mondial, Wilson occupe également la première place du TOP 20 avec 6 joueurs, soit 30%.

Derrière, on retrouve Head et Yonex a égalité avec 5 joueurs. Babolat et Tecnifibre complètent la liste des équipementiers raquettes du TOP 20 avec 2 joueurs.