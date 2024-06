HOLARENA rachète la LDLC Arena

Ce matin, Eagle Football Group (ex OL Groupe) a officialisé la vente de la LDLC Arena à la nouvelle société HOLARENA détenue majoritairement par Holnest.

Dans le détail, HOLARENA est détenue à 60% par le family office de la famille Aulas. Dans cette acquisition, Holnest est accompagné de 13 partenaires au total avec notamment Groupama Rhône-Alpes Auvergne, deuxième actionnaire à hauteur de 15%, Groupe LDLC, à travers sa filiale LDLC Invest (3,6%), le fonds Souverain Auvergne-Rhône-Alpes (4,2%), la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne (1,8%) et des entrepreneurs.

« Développer tout son potentiel et continuer à offrir des expériences exceptionnelles » – Jean-Michel Aulas

« Nous sommes heureux d’avoir pu regrouper au sein d’Holarena des institutions de premier plan dont des industriels lyonnais et parisiens tous reconnus dans leur domaine. Nous sommes impatients de collaborer avec l’équipe talentueuse de la LDLC Arena afin de développer tout son potentiel et continuer à offrir des expériences exceptionnelles aux amateurs de sports et de spectacles » explique Jean-Michel Aulas, dans un communiqué.

La société HOLARENA sera présidée par Alexandre Aulas (Holnest) et sera dirigée opérationnellement, à partir du 1er juillet, par Xavier Pierrot. Ce dernier « quittera ses fonctions actuelles de Directeur General Adjoint en charge du Stade et de l’Arena au 30 juin » précise un communiqué.

De son côté, Eagle Football Group présidé par John Textor explique que « la cession de 100% des titres de la société et du compte courant d’Eagle Football Group porte sur un montant d’environ 70M€, basé sur une valorisation de l’entreprise de l’ordre de 160M€. Le règlement de cette transaction sera effectué sous la forme d’actions Eagle Football Group détenues par Holnest pour un montant de 16M€ environ et le solde en cash pour 54M€ environ. »

En septembre dernier, Xavier Pierrot nous livrait quelques précisions sur le coût de la construction de la salle. « La LDLC Arena est financée à 100% par OL Groupe, nous nous sommes appuyés sur nos fonds propres et on est sur crédit bail immobilier de 15 ans. Le coût global est de 141 millions d’euros, construction, frais de maîtrise d’ouvrage et foncier inclus »

« Depuis notre arrivée à Lyon, nous avons clairement exprimé notre volonté de consacrer l’ensemble de nos capitaux et de nos ressources humaines au football. Grâce à l’investissement et à la passion de Jean-Michel et de ses nouveaux associés, nous pouvons nous concentrer sur notre objectif de jouer des coupes européennes à Lyon, tandis que l’exploitation de la LDLC Arena continuera à bénéficier à l’agglomération lyonnaise et à sa région pour de nombreuses années à venir », précise John Textor.

« Cette acquisition marque le début d’une nouvelle phase passionnante pour la LDLC Arena, avec Holnest, et ses partenaires, apportant son expertise et ses ressources pour soutenir et développer la salle dans les années à venir » ajoute Jean-Michel Aulas.

Depuis son inauguration en novembre dernier, la salle multifonctionnelle a déjà accueilli de nombreux évènements sportifs (LDLC ASVEL, catch, handball,..) et musicaux, ainsi que des spectacles comme Florence Foresti.

@sportbuzzbusiness On a testé le premier évènement LDLC Arena 🔥 Quoi de mieux qu’un match d’Euroleague de l’ASVEL pour lancer cette nouvelle enceinte sportive ? « Every Game Matters », c’est le claim @euroleague et la soirée d’inauguration l’illustre parfaitement. 11 354 spectateurs qui en ont pris plein les yeux et les oreilles. Mentions spéciales aux animations proposées, aux speakers @big_salz_daddy @iamcharleemoss et à la mascotte @kingo_asvel. Énorme coup de coeur (évidemment) pour le cube vidéo de 144m2 propulsé par Alabama. Des espaces d’hospitalité soignés et pensés avec le cabinet d’architecture Populous. On s’est régalé et on voulait le partager 😁 L’Arena a un coût global de 141 millions d’euros, construction, frais de maîtrise d’ouvrage et foncier inclus. Un projet financé à 100% par OL Groupe. #Ldlcarena #ldlcasvel #asvel #fanexperience #basket #euroleague #EveryGameMatters #olvallee #ol #lyon #decines ♬ KNOCKED OUT – Canon

