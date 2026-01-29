La Fondation HOLO voit le jour pour promouvoir un mode de vie sain et durable, en s’appuyant sur le sport comme levier de transformation.

Portée par Jérémie Ginart, président de Relais Vert, et Loïc Yviquel, entrepreneur engagé dans le sport à impact, la fondation succède au fonds de dotation « Un Seul Terrain ». Elle est abritée par la Fondation du Sport Français et élargit le périmètre d’action initial, centré sur la transition écologique du sport.

HOLO défend une approche globale. Bouger plus. Mieux manger. Respecter le vivant. Trois leviers pensés comme indissociables. La fondation entend piloter, financer ou accompagner des projets concrets, accessibles au plus grand nombre, avec le sport comme point d’entrée.

Dès 2025, HOLO a expérimenté ce modèle avec l’opération « Clean Up Dossards » sur la course Marseille-Cassis. Pour obtenir un dossard, les participants devaient prendre part à une opération de ramassage de déchets. Résultat : plus d’une tonne collectée et 200 coureurs sensibilisés.

Priorité à la nutrition durable en 2026

En 2026, la priorité sera donnée à la nutrition durable. Un programme structurant, en lien avec l’expertise de Relais Vert. L’objectif est clair : promouvoir une alimentation saine, respectueuse des limites environnementales. Les actions s’appuieront sur les recommandations d’organismes de référence (OMS, PNNS, ADEME), traduites en outils concrets pour le public.

HOLO lance également un team d’athlètes ambassadeurs. Un modèle basé sur l’engagement, et non le sponsoring classique. Athlètes en activité ou en reconversion porteront les messages santé et environnement, avec un soutien prévu pour un duo en vue des JO de Los Angeles 2028.

Basée à Marseille, la fondation s’inscrit dans un écosystème élargi incluant HOLO Family et un club d’entreprises partenaires, mobilisés pour cofinancer les projets par le mécénat.

