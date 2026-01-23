Alpine a levé le voile, ce vendredi 23 janvier, sur la livrée de sa monoplace 2026 lors d’un reveal organisé en mer, depuis un bateau de son partenaire MSC Cruises. Dans le même temps, Ferrari a joué la carte de la sobriété.

Alpine F1 Team a choisi un décor atypique pour lancer sa saison 2026 de Formule 1, ce vendredi. L’écurie basée à Enstone a présenté la livrée de sa future monoplace lors d’un événement organisé à bord d’un navire de MSC Cruises – aussi partenaire global de la F1 -, au large de la côte catalane, près de Barcelone. Une mise en scène pensée pour valoriser ce partenariat stratégique, dans un contexte où l’image et l’activation sponsors prennent une place croissante en F1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BWT Alpine Formula One Team (@alpinef1team)

Visuellement, la livrée reste dans la continuité, mêlant le bleu Alpine au rose de son sponsor titre BWT, sans rupture graphique majeure. En revanche, l’enjeu sportif est central. Alpine a misé très tôt sur la nouvelle ère technique 2026, marquée par des règlements profondément revus sur les châssis et les moteurs. Le développement de la voiture 2025 a été stoppé dès mai dernier afin de concentrer les ressources sur le projet A526, un choix assumé malgré une 10e place au championnat constructeurs.

Conçue sous la direction de David Sanchez, la monoplace a effectué un premier shakedown à Silverstone, avant les essais hivernaux de Barcelone (26-30 janvier). Alpine entame cette saison avec Pierre Gasly, récemment prolongé, associé à Franco Colapinto.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FORMULA 1® (@f1)

Pendant ce temps, Ferrari fait du classique

En contraste avec ce reveal spectaculaire, Scuderia Ferrari a opté pour une présentation minimaliste de sa SF-26 : quelques photos publiées sur son site officiel. Une stratégie de sobriété assumée par Frédéric Vasseur, qui cherche à réduire la pression médiatique autour du projet 2026. Reste à savoir si ça sera efficace.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Scuderia Ferrari HP (@scuderiaferrari)

A lire aussi : Red Bull soigne le spectacle avec une vidéo impressionnante pour dévoiler sa livrée 2026