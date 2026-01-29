Le Mans FC, actuel 4e de Ligue 2 BKT, innove cette saison en installant deux pots de rillettes Prunier visibles en bord de terrain. Un dispositif assumé et expliqué par le club sur ses réseaux sociaux.

Le Mans FC a choisi une activation pour le moins originale en bord de terrain. Depuis le début de la saison, deux imposants pots de rillettes ont été installés près des corners du Stade Marie-Marvingt, directement sur la face caméra TV. Une initiative portée avec la maison Prunier, charcuterie familiale sarthoise, et pleinement assumée par le club de Ligue 2 BKT.

Sur LinkedIn, Laurent Tizon, directeur commercial du Mans FC, revendique ce choix. « Se distinguer et innover pour valoriser pleinement l’annonceur est aussi l’une de nos priorités. Les rillettes du Mans font la fierté du patrimoine culinaire sarthois et sont dégustées partout en France. Le “pot” reste l’élément identitaire du produit, et Prunier l’a bien compris », explique-t-il.

Visible au stade et à la télé

Au-delà du clin d’œil local, le dispositif répond à une logique de visibilité mesurable. Placés à hauteur des corners, les pots bénéficient d’une exposition maximale lors des retransmissions télévisées sur beIN Sports. Le club estime que près de 200 000 spectateurs seront présents au stade sur l’ensemble de la saison 2025-2026, auxquels s’ajoute une audience nationale via la diffusion TV.

Pour le Mans FC, l’opération illustre sa volonté de proposer à ses partenaires des formats différenciants, en cohérence avec l’identité du territoire et les enjeux de notoriété des marques locales. Et ça fonctionne très bien !

