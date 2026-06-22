Article en partenariat avec : Bpifrance

Bpifrance ouvre les candidatures de la deuxième promotion de son Accélérateur Sportech, un programme d’accompagnement destiné aux entreprises innovantes de la filière sport souhaitant structurer leur développement et accélérer leur croissance.

Le lancement officiel de cette nouvelle promotion est prévu le 14 septembre 2026. 25 entreprises seront sélectionnées pour intégrer ce parcours de 12 mois conçu pour répondre aux enjeux stratégiques des acteurs de la Sportech française.

REJOINDRE L'ACCÉLÉRATEUR SPORTECH

Un accompagnement complet pour franchir un cap

Pensé pour les startups et PME du secteur du sport, l’Accélérateur Sportech vise à accompagner les dirigeants dans les différentes phases de leur développement. Produits innovants, services digitaux, équipements sportifs, applications, salles de sport ou encore acteurs de l’esport : toutes les entreprises innovantes de la filière peuvent prétendre à rejoindre le programme.

Pour être éligibles, les entreprises doivent généralement réaliser au moins 1 million d’euros de chiffre d’affaires ou avoir levé un montant équivalent pour les startups, compter au minimum 8 collaborateurs et proposer une innovation de produit ou de service.

Un programme construit autour de 3 piliers

L’Accélérateur Sportech repose sur un accompagnement combinant conseil stratégique, formation et mise en réseau.

Du conseil sur mesure

Les entreprises sélectionnées bénéficieront de 16 jours de conseil individualisé réalisés par des consultants habilités par Bpifrance :

3 jours de diagnostic stratégique 360°

13 jours de conseil personnalisés adaptés aux enjeux de l’entreprise

L’objectif est d’aider les dirigeants à identifier leurs axes de croissance et à mettre en œuvre les actions nécessaires pour changer d’échelle.

Des formations avec Grenoble École de Management

Le programme comprend également six journées de formation animées par Grenoble École de Management autour de thématiques clés :

Stratégie et business models

Ressources humaines et management

Leadership et gouvernance

Innovation

Les participants auront également accès à un parcours e-learning personnalisé via la plateforme Bpifrance Université.

Une immersion au sein de l’écosystème sport

Au-delà de l’accompagnement individuel, l’Accélérateur Sportech mise sur la force du collectif. Plusieurs rencontres filière seront organisées afin de favoriser les échanges entre dirigeants et de répondre aux problématiques spécifiques du secteur.

Les entreprises rejoindront également la communauté des plus de 5 500 entreprises accélérées par Bpifrance, offrant ainsi de nombreuses opportunités de développement commercial et de partage d’expérience.

Répondre aux grands défis du sport de demain

À travers ce programme, Bpifrance ambitionne d’accompagner les entreprises dans plusieurs enjeux majeurs :

Structurer leur organisation pour soutenir une croissance durable

Identifier de nouvelles opportunités de développement en France et à l’international

Contribuer à la consolidation de la filière française du sport

Attirer et fidéliser les talents

Anticiper les métiers de demain

Intégrer les grandes transformations économiques, technologiques et environnementales

Un financement soutenu par l’État

Le coût total du programme s’élève à 31 400 euros HT. Grâce au soutien du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ainsi que de Bpifrance, 16 400 euros HT sont pris en charge, soit 52 % du coût global.

Le reste à charge pour les entreprises participantes est de 15 000 euros HT, payable en quatre échéances de 3 750 euros HT par trimestre.

Comment candidater ?

Vous êtes dirigeant d’une startup ou PME innovante dans le sport et souhaitez accélérer votre développement ? Les candidatures pour la deuxième promotion de l’Accélérateur Sportech sont ouvertes. Pour tenter de rejoindre les 25 entreprises sélectionnées, complétez le formulaire suivant.

REJOINDRE L'ACCÉLÉRATEUR SPORTECH

Avec cette deuxième promotion, Bpifrance confirme sa volonté de renforcer l’écosystème Sportech français et d’accompagner l’émergence des futurs champions de l’innovation sportive.