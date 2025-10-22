L’objectif du dispositif est clair : accompagner les entrepreneurs du secteur vers une croissance rapide, durable et rentable, tout en leur donnant accès à un réseau d’experts, de mentors, d’investisseurs et de partenaires stratégiques.

Un programme complet sur six mois



Sport.Tech repose sur un accompagnement intensif articulé autour de six bootcamps thématiques : marketing, business model, levée de fonds, stratégie produit, etc… et jusqu’à 30 heures de mentorat personnalisé avec des experts métiers, entrepreneurs et investisseurs.

Le programme comprend également des événements dédiés au développement du réseau et à la connexion avec l’écosystème sport & innovation, le tout au sein du nouveau campus lyonnais de l’école, un environnement propice à l’échange et à la créativité.

Une démarche centrée sur la structuration et la croissance

Les start-ups sélectionnées bénéficient d’un accompagnement sur mesure pour maîtriser les enjeux de la phase d’amorçage, renforcer leur leadership, accéder à des ressources exclusives pour étudier leur marché, prototyper leurs produits au Makers’ Lab, et profiter de plus de 100 000 euros d’économies grâce à des outils et services partenaires.

Au-delà des ressources proposées, Sport.Tech mise sur un véritable esprit de promotion, favorisant le partage d’expérience, la collaboration et la co-construction entre entrepreneurs.

En savoir plus : https://accelerator.em-lyon.com/sportech/

Depuis sa création, le programme affiche un bilan solide : 35 start-ups accompagnées et plus de 6,5 millions d’euros levés. Des chiffres qui soulignent l’efficacité du modèle d’accompagnement proposé par emlyon venture labs.

Candidatures ouvertes pour la prochaine promotion



Les candidatures pour la prochaine session, qui débutera le 20 novembre 2025, sont désormais ouvertes. Les entrepreneurs souhaitant rejoindre une communauté active à l’intersection du sport, de l’innovation et de l’entrepreneuriat peuvent dès à présent déposer leur dossier (cliquer ici).

« L’idée, c’est d’accompagner des start-ups post-création, avec déjà les premières preuves de marché, pour les aider à accélérer leur développement commercial, leur recherche de financement et leur structuration. »

Pour mieux comprendre les ambitions de ce programme et les perspectives qu’il offre, Sport Buzz Business a échangé avec Noémie Rondeau, responsable du programme Sport.Tech au sein d’emlyon business school.





Sport Buzz Business : Pouvez-vous vous présenter et revenir sur la genèse du programme d’accélérateur Sportech au sein de l’école emLyon ?

Noémie Rondeau : Je suis responsable du programme d’accélérateur Sportech. Il y avait déjà une structure d’incubation et d’accélération qui accompagnait les entrepreneurs dans différents secteurs. Le constat a été fait que, post-création, les entreprises ont vraiment besoin d’être imprégnées au cœur de leur écosystème. Et donc, naturellement, pourquoi la Sportech ? Parce qu’il y a eu d’autres programmes, d’autres verticales sectorielles qui ont été créées et dont je m’occupe aussi.

Mais le sport occupe une place importante au sein de l’école : il y a des programmes d’accompagnement pour les sportifs de haut niveau, des cursus aménagés, un master dans la sports industry à Paris, un campus en Asie avec un centre de recherche reconnu dans le domaine du sport…

Tout cela a créé un environnement favorable à la création du programme Sportech en 2018.

« Sport.Tech, c’est avant tout une communauté : les entrepreneurs partagent leurs réseaux, leurs problématiques et avancent ensemble dans leur phase de croissance. »

Sport Buzz Business : À quelle édition du programme en est-on aujourd’hui ?

Noémie Rondeau : Oui, la sixième édition de mémoire.

Sport Buzz Business : Quel est l’objectif principal de l’accélérateur pour ces start-ups ?

Noémie Rondeau : L’idée est d’accompagner des start-ups post-création, post-incubation, avec déjà les premières preuves de marché. Le but est de les aider à accélérer leur développement commercial, leur recherche de financement et leur structuration, afin qu’elles soient prêtes à croître et consolider leurs bases.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous nous décrire les grandes étapes du parcours d’accompagnement ?

Noémie Rondeau : Le programme dure environ six à sept mois, avec un accompagnement collectif et individuel.

Côté collectif, on organise douze jours de sessions, soit deux jours par mois, autour de thématiques comme la gouvernance, le marketing, la stratégie commerciale, le business model, la finance et le juridique.

Chaque start-up bénéficie aussi d’un diagnostic 360° en début de programme pour identifier ses besoins spécifiques. Ensuite, des accompagnements individuels sont proposés selon les priorités de chaque projet.

« Nous nous appuyons sur un écosystème riche et historique, fort de 40 ans d’expérience dans l’accompagnement entrepreneurial et d’un réseau d’alumni très actif. »

Sport Buzz Business : Pouvez-vous citer quelques start-ups passées par le programme ces dernières années ?

Noémie Rondeau : Oui, par exemple Sportyneo, que vous connaissez. Ils ont fait le programme au démarrage de leur activité, en 2022, ce qui les a aidés à bien se structurer.

Autre exemple : Pairfs, qui développe un masque permettant de mesurer les seuils ventilatoires pour améliorer la performance sportive.

Et aussi Teech Golf, une application d’apprentissage pour améliorer ses performances au golf.

Sport Buzz Business : Comment l’emlyon mobilise-t-elle son écosystème (entreprises, investisseurs, partenaires) autour de ce programme ?

Noémie Rondeau : L’école s’appuie sur un écosystème solide. emlyon venture vabs existe depuis 40 ans, avec une longue expérience dans l’accompagnement entrepreneurial. Nous avons un réseau d’alumni, d’anciens entrepreneurs et d’investisseurs qui interviennent comme mentors, notamment dans le domaine du sport. Cette communauté historique est une vraie force.

Sport Buzz Business : Selon vous, quel secteur du sport présente aujourd’hui le plus fort potentiel d’innovation autour des start-ups ?

Noémie Rondeau : L’intelligence artificielle, sans hésiter. Elle permet des innovations dans l’amélioration des performances sportives, avec des outils de plus en plus précis et personnalisés pour les athlètes et les coachs.

Mais aussi dans la fan experience, où l’IA peut rendre les interactions plus adaptées aux profils des fans. Ces deux domaines performance et expérience fan concentrent, selon moi, le plus de potentiel.



Sport Buzz Business : Combien de start-ups pouvez-vous accueillir par promotion ?

Noémie Rondeau : Nous limitons les promotions à six ou sept start-ups pour garantir un accompagnement individuel de qualité.

Sport Buzz Business : Quel message souhaitez-vous adresser aux start-ups qui envisagent de rejoindre le programme ?

Noémie Rondeau : C’est de venir rejoindre un collectif mobilisé et bienveillant, soutenu par une communauté engagée et disponible. Nous mettons aussi l’accent sur les projets à impact positif dans l’écosystème du sport.