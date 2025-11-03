Après le succès de la première édition, le Paris Saint-Germain lance la deuxième phase de PSG Labs, son programme d’accélération dédié à l’innovation sportive.

Hébergé à STATION F, ce programme vise à co-créer le futur du sport et du divertissement avec les start-ups et scale-ups les plus prometteuses.

L’objectif est clair : développer des solutions innovantes autour de quatorze priorités stratégiques. Parmi elles figurent la Fan Data 360° et l’activation CRM, les stades intelligents et durables, la performance individualisée des athlètes, la mesure automatisée de la visibilité des marques, ainsi que les expériences digitales et Web3.

Les start-ups sélectionnées bénéficieront pendant trois mois d’une collaboration étroite avec les experts du club. Elles pourront imaginer des solutions concrètes, tester leurs innovations dans des environnements sportifs d’élite et accéder au réseau mondial du champion d’Europe.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 11 novembre 2025.

Pour postuler, rendez-vous sur psg.fr/labs/postuler .

Pour rappel, le PSG a étendu son initiative d’innovation avec des hubs régionaux internationaux. Le premier d’entre eux a vu le jour à Doha, au Qatar, en tant que PSG Regional Lab. Cette implantation s’inscrit dans la stratégie globale du club pour rayonner en matière de technologie sportive et de collaborations au Moyen-Orient, un écosystème tech en pleine expansion.