Brooks dévoile sa nouvelle chaussure de running spéciale Noël avec « Run Merry »

En cette date « symbolique » du 1er décembre, la planète entière bascule en mode « Noël » et « Fêtes de fin d’année ». Une période clé pour de nombreuses industries dont celle du sport.

Pour se démarquer et faire parler de sa marque, Brooks sort une collection « Run Merry » composée notamment d’une chaussure de running façon « pull moche de Noël ». Un style coloré, relevé par des lacets sucre d’orge rouges et blancs, qui complètera à merveille votre look « Ugly Sweater ». Dans le détail, la paire de Levitate 5 revisitée est en vente au prix de 170 euros.

« Ce genre d’édition limitée festive et colorée répond à nos deux mantras »

« Chez Brooks, nous avons deux objectifs. Tout d’abord faire plaisir aux runners quelques soit leur niveau et leur offrir le meilleur équipement de running du monde ; et deuxièmement, les rendre heureux de courir. Par conséquent, ce genre d’édition limitée festive et colorée répond à nos deux mantras, car il y a des tonnes de coureurs qui veulent partager du fun et de la joie, avant, pendant et après leurs runs » nous précise Hugo Chouissa – Footwear Merchandising EMEA de Brooks. « Il y a aussi de nombreux coureurs qui participent à des événements pendant cette période de fête : les concours de pulls de Noël moche, des runs de Noël, ou tout simplement un « footing détox » en famille après le repas de Noël. Et quelle meilleure paire que la Run Merry pour l’occasion ! »

Avec cette chaussure de running de Noël, Brooks poursuit sa tradition initiée en 2018. Cette année là, la chaussure arborait des petits grelots attachés aux lacets. Pour 2021, la collection « Run Merry » s’inspire des décorations de Noël. Outre la chaussure, disponible pour les femmes et les hommes, la collection propose également des chaussettes et des hauts manches longues.

Tout au long de l’année, Brooks propose d’autres éditions spéciales pour la St Patrick, Thanksgiving, Pride ou encore la Journée des Droits des Femmes.