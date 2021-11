Ballon d’Or 2021 – Les sponsors de Lionel Messi célèbrent son 7ème Ballon d’Or

Hier soir, Lionel Messi a remporté le 65ème Ballon d’Or France Football de l’histoire. Un ballon d’Or 2021 célébré par les principaux sponsors de l’argentin.

Avec 7 Ballons d’Or à son actif, l’actuel joueur du Paris Saint-Germain entre un peu plus dans la légende du football, lui qui est souvent considéré comme le GOAT.

Pour activer leur partenariat avec la Pulga, certains partenaires ont partagé des messages de félicitations sur les réseaux sociaux. C’est le cas du groupe Pepsico (Pepsi, Lay’s, Gatorade), Budweiser, Siksilk ou encore Hard Rock Café.

Notons que son équipementier adidas a patienté jusqu’au lendemain pour dévoiler son activation tournant autour de 7 chèvres en Or.

¡¡¡Felicitaciones Leo Messi por no conformarte en tu camino a la grandeza!!! pic.twitter.com/ksDpYRCrQO — Gatorade Argentina (@GatoradeARG) November 29, 2021

The greatest win titles. The greatest of all time retain them. Cheers to number seven. @leomessi 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/m1mRSDWTXz — Budweiser Football (@budfootball) November 29, 2021

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SIKSILK (@siksilk)

« C’est une grande fierté de pouvoir inscrire mon nom une nouvelle fois au palmarès du Ballon d’Or France Football » a confié Leo Messi, dans un communiqué du Paris Saint-Germain. « C’est un sentiment incroyable de remporter cette récompense pour la 7ème fois. Je tiens à remercier ma famille, mes amis et toutes les personnes qui me soutiennent constamment et sans lesquels je n’y serai pas parvenu. »