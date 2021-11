Alpine, l’autre vainqueur du Ballon d’Or 2021 !

Hier, Lionel Messi a remporté son 7ème Ballon d’Or. Une cérémonie organisée au théâtre du Châtelet qui a notamment offert une forte visibilité à la marque automobile Alpine.

Si le palmarès du Ballon d’Or est de plus en plus commenté et critiqué, la cérémonie reste un évènement incontournable à l’aura planétaire. Ce Ballon d’Or 2021 a logiquement attiré quelques partenaires et sponsors. Diffusé en France sur la Chaîne L’Equipe, la soirée a réuni en moyenne 1,6 million de téléspectateurs (6,6 % de part d’audience) selon Médiamétrie, avec un pic à 2M. Sur ses réseaux sociaux, L’Equipe revendique 200 millions de personnes touchées.

Parmi les marques associées à l’évènement, Alpine a tiré son épingle du jeu tout au long de la soirée. A proximité du tapis rouge, une Alpine A110 GT était exposée aux yeux de tous, et notamment des caméras.

Le Ballon d’Or arrive ⚽️✨ On vous réserve une petite surprise 👀#ballondor pic.twitter.com/PijNFAestw — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) November 29, 2021

Le placement produit est monté d’un cran lorsque qu’une Alpine A110 S a apporté les deux Ballons d’Or (masculin et féminin). Deux trophées emmenés dans le théâtre du Châtelet par deux personnes casqués façon Daft Punk. Sur scène, les deux pilotes de l’écurie de F1 Alpine Fernando Alonso et Esteban Ocon ont alors mis fin au suspense en retirant leur casque.

💬 « Je déclare la 65e cérémonie du Ballon d’Or France Football ouverte »#ballondor pic.twitter.com/EfRQR06niy — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) November 29, 2021

The Ballon d’Or trophees are brought by Fernando Alonso and Esteban Ocon from @AlpineF1Team! 🧭 48°51’27.3″N 2°20’49.4″E

📍Theatre du Châtelet

🔸@alpinecarsFR pic.twitter.com/u7IPR0koi5 — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Une activation mise en scène par Alpine dans le spot vidéo ci-dessous.

Pour compléter le dispositif promotionnel, le casque du Ballon d’Or porté par Esteban Ocon a été mis en jeu sur la chaîne L’Equipe.

« Quel Grand-Prix a gagné Esteban Ocon cette saison ? » 🎁 Pour remporter le casque spécial Ballon d’Or, répondez à la question en réponse de ce tweet avec le hashtag #ballondor pic.twitter.com/VsrWV8MA3Y — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) November 29, 2021

Bien évidemment, le logo Alpine était bien visible sur les différents backdrops présents sur le tapis rouge et au théâtre.

Dans le journal L’Equipe du jour, Alpine a félicité tous ceux qui tutoient les sommets dans une pleine page de publicité.