adidas célèbre le Ballon d’Or 2021 de Lionel Messi avec 7 Chèvres en Or au Trocadéro avec vue sur la Tour Eiffel

Equipementier de Lionel Messi, adidas célèbre à Paris le 7ème Ballon d’Or de l’argentin.

Alors que les autres sponsors de l’ancien joueur du FC Barcelone désormais au PSG ont posté différents contenus sur les réseaux sociaux dès la fin de la cérémonie, la marque aux trois bandes a laissé passer la nuit pour organiser ce matin un shooting photo au Trocadéro.

Avec vue sur la Tour Eiffel, adidas met en scène le G.O.A.T (Greatest Of All Time) avec sept statues de chèvres en or accompagnées de ballons. Des statues qui seront transportées dans différents endroits de la capitale et de la banlieue parisienne pour ensuite être données à des œuvres.

Aujourd’hui, adidas part à la rencontre des parisiens avec un convoi spécial distribuant des goodies. Une activation mise en place avec l’influenceur Bob Dylem.