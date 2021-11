Fan Engagement – Sony va créer un monde virtuel dédié à Manchester City

Ce matin, Manchester City a officialisé la signature d’un partenariat avec Sony Group Corporation.

Dans le cadre de cet accord, la société japonaise va concevoir une nouvelle plateforme digitale dédiée au club de Premier League qui plongera les fans dans une expérience à la croisée des mondes physiques et virtuels (Métavers).

Un « monde virtuel » conçu par Sony qui permettra à Manchester City d’engager encore plus sa fanbase et de créer une communauté mondiale en ligne où les supporters pourront interagir et se déplacer dans un univers virtuel, dont l’Etihad stadium. Les fans pourront utiliser un avatar personnalisable et bénéficier de nombreuses offres et expériences.

« Ce partenariat avec Sony place Manchester City au coeur d’un projet passionnant qui vise à créer des expériences numériques immersives pour les fans qui n’ont jamais été vues auparavant dans le football » précise Nuria Tarre, Chief Marketing & Fan Experience Officer pour City Football Group, dans un communiqué.

Après le lancement du Nikeland sur Roblox, les projets Metaverse dans le sport business devraient logiquement s’intensifier dans les mois à venir. Reste à savoir quelles places occuperont ces mondes virtuels à moyen terme.