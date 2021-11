Rugby – Kappa prolonge avec le Stade Français Paris jusqu’en 2025

Aujourd’hui, le Stade Français Paris a officialisé la prolongation de son contrat avec Kappa. La marque italienne sera l’équipementier du club jusqu’au moins 2025.

« Cette aventure commune, débutée en 2019 après une première collaboration victorieuse entre 2002 et 2005, a permis au club parisien de conforter son activité merchandising ainsi que son identité, fort de l’expérience et du sérieux d’un équipementier apprécié et reconnu dans le rugby » précise le communiqué.

Ce nouveau contrat a été signé pour 3 saisons sur le cycle 2022-2025. « Le Stade Français représente pour nous une belle page de l’histoire de la marque puisqu’il s’agit du premier club de rugby avec lequel nous avons gagné un bouclier de Brennus en 2003 et surtout le premier club de rugby professionnel équipé par Kappa en France. L’histoire continue ! » ajoute Rémi Garnier, Directeur Commercial et Marketing Kappa France.