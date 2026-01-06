À partir de 2026, l’UTMB Mont-Blanc franchit un cap sur le terrain environnemental : contribution carbone obligatoire, mobilité incitative et nouvelles règles pour réduire l’empreinte du trail mondial.

Sept mois après avoir dévoilé un ambitieux plan climat, UTMB Mont-Blanc entre dans une phase très concrète de sa transition environnementale. À compter de 2026, l’événement de trail le plus emblématique au monde va appliquer plusieurs mesures structurantes destinées à réduire de 20 % ses émissions carbone d’ici à 2030. Une évolution assumée par l’UTMB Group, piloté par la famille Poletti avec Ironman comme partenaire stratégique.

Jusqu’à 200 euros

Parmi les décisions les plus marquantes figure l’instauration d’une contribution carbone obligatoire pour l’ensemble des participants, toutes distances confondues. Chaque coureur devra s’acquitter d’un montant calculé selon l’impact carbone de son trajet aller-retour vers les vallées du Mont-Blanc, en fonction du mode de transport déclaré à l’inscription. La contribution restera modérée pour les mobilités douces, mais pourra grimper jusqu’à un plafond fixé à 200 euros pour les déplacements les plus émetteurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HOKA UTMB® Mont-Blanc (@utmbmontblanc)

L’organisation précise qu’elle continuera à prendre en charge l’empreinte carbone liée à la logistique, aux bénévoles et aux prestataires. Les partenaires commerciaux contribueront, eux aussi, proportionnellement à leurs déplacements. Les sommes collectées seront intégralement fléchées vers des projets certifiés de réduction ou de séquestration carbone, sélectionnés par des organismes indépendants.

Au-delà de l’aspect financier, l’UTMB s’attaque surtout à son principal poste d’émissions : la mobilité des participants, qui représente plus de 86 % de l’empreinte totale de l’événement. Pour infléchir les comportements, le groupe introduit un levier incitatif inédit : lors du tirage au sort des courses phares (UTMB, CCC, OCC, ETC), les candidats s’engageant à venir sans voiture bénéficieront de 30 % de chances supplémentaires d’être sélectionnés.

Rester inclusif

Un curseur volontairement mesuré pour une première étape, afin de rester inclusif et de ne pas exclure les coureurs internationaux. Une plateforme dédiée, UTMB GO, permettra d’identifier et de comparer les solutions de transport les moins carbonées, tandis que les habitants locaux seront mécaniquement favorisés.

En assumant ces choix, l’UTMB Mont-Blanc entend envoyer un signal fort à l’écosystème du sport outdoor : la performance sportive et l’attractivité mondiale ne peuvent plus être dissociées d’une responsabilité environnementale assumée.

A lire aussi : Hoka UTMB Mont-Blanc 2025 : prize money, diffusion, sponsors… Tout savoir sur la course phare du trail mondial