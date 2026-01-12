Avant de rejoindre Manchester City pour 75 millions d’euros, Antoine Semenyo a choisi une manière rare et élégante de dire adieu à Bournemouth : acheter une page entière du journal local pour remercier ses supporters.

Antoine Semenyo n’a pas quitté Bournemouth comme les autres. Fraîchement transféré à Manchester City contre 75 millions d’euros, l’ailier ghanéen de 26 ans a marqué son départ par un geste aussi simple que puissant : une pleine page de publicité dans le Bournemouth Echo pour adresser un dernier message aux fans de AFC Bournemouth.

Sur fond de photo célébrant un but sous le maillot des Cherries, le message est limpide : « À tous les supporters de Bournemouth, merci pour tous ces souvenirs. Je vous souhaite tout le meilleur. »

Antoine Semenyo took out full-page ad in today’s Bournemouth Echo to thank fans. Respect.🍒 pic.twitter.com/nao2X9KkQE — Henry Winter (@henrywinter) January 10, 2026

Une initiative largement saluée sur les réseaux sociaux, où supporters et observateurs ont unanimement souligné la classe du joueur, certains évoquant même « une sortie par la grande porte ».

Une manière de soigner son héritage local

Ce geste symbolique vient compléter une semaine déjà forte en émotions. Mercredi, Semenyo avait inscrit le but de la victoire face à Tottenham lors de son dernier match avec Bournemouth, avant de publier une vidéo d’adieux retraçant ses moments marquants au club. Arrivé en janvier 2023 en provenance de Bristol City, l’international ghanéen laisse derrière lui un bilan solide : 110 matches, 32 buts et 13 passes décisives.

Au-delà de l’anecdote, cette initiative illustre une autre facette du football moderne : celle d’un joueur conscient de son image, capable de transformer un simple message de remerciement en acte fort de communication émotionnelle. Une manière habile de soigner son héritage local… tout en renforçant son capital sympathie avant de franchir un nouveau cap à Manchester City.

A lire aussi : Endrick débarque à Lyon : pourquoi la pépite brésilienne est bien plus qu’un simple renfort sportif pour l’OL