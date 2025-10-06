Business Developer Commercial (H/F) – Freelance – Sport Buzz Business

Sport Buzz Business, votre média sur le marketing sportif, l’innovation et l’économie du sport, recrute un free-lance / indépendant.

Intégré au groupe Navymedia Sport, nous produisons des articles (actualités, interviews, analyses) et accompagnons les marques, agences et acteurs du sport dans leurs stratégies de visibilité.

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e) Business Developer Commercial en freelance pour développer nos partenariats publicitaires et offres BtoB.

Tes missions

Identifier, prospecter et signer de nouveaux clients (marques, partenaires, institutions sportives).

Développer un portefeuille d’annonceurs autour de nos formats médias et offres brand content .

et offres . Élaborer et présenter des propositions commerciales adaptées aux besoins des clients.

Négocier et conclure les deals en autonomie.

Être force de proposition dans la stratégie commerciale du média.

Profil recherché

Tu as une expérience confirmée en business development / commercial BtoB , idéalement dans le sport, les médias ou la communication.

, idéalement dans le sport, les médias ou la communication. Tu es passionné(e) par le sport et sensible aux enjeux du marketing & sponsoring.

Tu es un(e) chasseur(se) avec une vraie culture du résultat.

avec une vraie culture du résultat. Tu apprécies travailler en autonomie, en mode freelance, tout en collaborant avec une équipe éditoriale, marketing et technique.

Ce que nous recherchons

Une rémunération attractive à la commission sur les ventes signées (variable non plafonné).

(variable non plafonné). Une mission à fort potentiel sur un média reconnu dans le sport business.

La possibilité d’inscrire ton travail dans la durée si la collaboration est concluante.

Remote / Lyon possible

Démarrage : ASAP

Pour candidater, remplir le formulaire : cliquez-ici

Envoie un e-mail avec l’objet « Business Developer SBB », avec une présentation de toi, tes dernières expériences sur la partie commerciale (exemples concrets) et ce que tu peux apporter, à : yvan.romieu@navymediasport.com

Merci !