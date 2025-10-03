Offre Emploi : Chef de Groupe Trade Marketing – Eagle Group

Envie de rejoindre un Groupe unique et ambitieux ?

Grâce à un modèle économique articulé autour du football masculin et ouvert sur l’international, Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique Lyonnais se démarque dans le paysage français du sport professionnel. Propriétaire de notre Stade, nous avons à cœur de respecter les enjeux socio-économiques tout en étant un acteur responsable et engagé dans la vie locale.

Notre dynamisme incarné par notre équipe masculine et notre Academy mixte nous incite à innover sans cesse et à nous adapter aux profonds changements de notre coeur de métier.

Dans le cadre d’un CDD de remplacement d’une durée de 5 mois, nous recherchons un Chef de Groupe Trade Marketing (H-F) pour piloter les actions de trade marketing autour de l’ensemble des offres OL. Ce poste clé s’inscrit au cœur de la coordination entre les équipes marketing, commerciales et les partenaires externes.

Ainsi, vous serez en charge de l’élaboration des plans promotionnels, suivi du budget et ses reportings sur les produits merchandising, billetterie, offres VIP et évènements. Dans ce cadre, vous concevrez le planning promotionnel avec les contenus rédactionnels/visuels en lien avec les agences et les équipes internes. La mise en place de ce plan se fera en fonction des temps forts, et assurerez la réalisation d’actions promotionnelles physiques et digitales. Vous serez amené(e) à superviser les shootings photos, et les initiatives de visibilité produit, notamment par le biais d’actions auprès d’influenceurs.

Vous organiserez aussi des événements hors produits, tels que les séances de dédicaces ou les animations locales. Sur le volet trade marketing, vous définirez le plan d’action en cohérence avec les plans de collection et de communication. Vous concevrez et planifierez les opérations. Vous assurerez leur mise en oeuvre avec les enseignes et l’équipe commerciale et mesurerez leur rentabilité.

Enfin, vous formulerez des recommandations stratégiques pour des produits annexes, planifierez les campagnes promotionnelles en fonction des temps forts, et assurerez la réalisation d’actions promotionnelles physiques et digitales. Vous validerez les contenus rédactionnels et les briefs créatifs associés.

Une expérience significative en Trade Marketing idéalement dans le secteur du sport, du retail ou des produits grand public vous a permis de développer votre capacité d’analyse et la créativité dans la conception d’action marketing. Vous vous démarquerez par votre aisance relationnelle et votre sens de l’organisation, qualités indispensables pour mener à bien les projets transverses.

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Pour vous donner un avant-goût de votre quotidien parmi nous, voici quelques-uns de nos avantages :

Une vraie qualité de vie au travail, au cœur de notre politique RH (partenariat avec une salle de sport à proximité des bureaux, nombreux évènements conviviaux organisés tout au long de l’année, une assistance sociale à votre disposition) ;

Un parcours d’intégration unique ;

La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.

