Face aux critiques répétées des joueurs sur l’intensité du calendrier, l’ATP a annoncé plusieurs ajustements structurants pour la saison 2026, mêlant allègement sportif et poursuite de l’innovation technologique.

Mesure phare : la réduction du nombre de tournois obligatoires pour l’élite mondiale. À compter de 2026, les 30 meilleurs joueurs en fin de saison 2025 devront disputer au minimum quatre tournois ATP 500, contre cinq jusqu’à présent. Une évolution qui fait passer le total de tournois pris en compte dans le classement de 19 à 18, avec l’objectif affiché d’introduire davantage de flexibilité dans la gestion des carrières et de limiter l’usure physique.

Les ATP Finals avancées

Les Masters 1000 et les Finales ATP de Turin restent toutefois obligatoires pour les meilleurs mondiaux. En revanche, l’ATP introduit une mesure sociale notable : les joueurs contraints de déclarer forfait en cours de tournoi en raison d’une naissance ou d’une adoption conserveront désormais les points déjà acquis, une première sur le circuit.

Autre changement stratégique : la course aux Finales ATP se terminera une semaine plus tôt. Dès 2026, seuls les résultats jusqu’au Masters 1000 de Paris (8 novembre) seront pris en compte, excluant les ATP 250 disputés après Bercy, comme Metz ou Athènes.

L’arbitrage vidéo gagne du terrain

Sur le plan technologique, l’ATP poursuit sa mue. L’arbitrage vidéo sera disponible sur tous les courts des ATP 500 dès 2026, avant une extension aux ATP 250 en 2027. L’arbitrage électronique en direct, déjà généralisé, est confirmé malgré certaines réserves exprimées par les joueurs, notamment sur terre battue.

Avec ces annonces, l’ATP tente de trouver un équilibre entre attractivité économique, bien-être des joueurs et modernisation de l’expérience sportive, dans un contexte où la densité du calendrier reste un enjeu central du tennis professionnel.

