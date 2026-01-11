Retraite, soins à vie… les avantages cachés de la NBA expliqués par le Français Guerschon Yabusele

Retraite à vie, couverture médicale étendue, accompagnement hors parquet… Guerschon Yabusele a levé le voile sur les avantages sociaux exceptionnels offerts aux joueurs NBA. Un modèle unique dans le sport pro.

Dans une vidéo diffusée début janvier sur la chaîne YouTube de Just Riadh, Guerschon Yabusele a mis en lumière un aspect souvent méconnu de la NBA : la puissance de son modèle social. Au-delà des salaires spectaculaires, la ligue nord-américaine propose aux joueurs un filet de sécurité rarement égalé dans le sport professionnel.

Premier avantage majeur : la retraite à vie. Comme l’explique le capitaine des Bleus, trois saisons disputées en NBA suffisent pour ouvrir le droit à une pension annuelle versée à partir de 62 ans. Une retraite progressive, dont le montant augmente avec la durée de carrière et peut dépasser les 200 000 dollars par an après dix saisons. Un dispositif pensé pour accompagner les joueurs bien après la fin de leur carrière sportive.

Mine de rien pas mal de passages intéressants dans la vidéo de Just Riadh avec Guerschon Yabusele 🇫🇷 Dont ces insides sur la retraite NBA – 3 ans de NBA : retraite à vie

– 4 ans : frais médicaux pris en charge à vie

– 5 ans : frais médicaux pris en charge pour ta famille à vie pic.twitter.com/R2GwxzdNBy — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 3, 2026

Une couverture médicale non négligeable

Autre pilier du système : la couverture médicale. Après quatre saisons, les frais de santé du joueur sont pris en charge à vie, a d’abord indiqué Yabysele, précisant qu’au bout de cinq ans, cette protection s’étend à l’ensemble de la famille. Il a ensuite rectifié sur X qu’il fallait évolué au moins neuf années en NBA pour en profiter.

Laissez-moi rectifier avant que je me fasse taper sur les doigts 😅 Après vérification, c’est après 10 saisons jouées en NBA que les frais médicaux sont remboursés pour épouse et enfants, et 9 pour le joueur. Uniquement aux États-Unis 🙏🏾 https://t.co/qNQLCjv3oB — Guerschon Yabusele (@yabusele28) January 6, 2026

Toujours est-il qu’il s’agit d’un point déterminant pour le basketteur français, qui assume avoir fait de cet objectif une priorité :

« Je voulais sécuriser l’avenir de mes proches. On ne sait jamais ce qui peut arriver. »

Des plans épargne retraite complémentaires

La NBA va encore plus loin avec des plans d’épargne retraite complémentaires, des programmes de reprise d’études, un accompagnement psychologique et des dispositifs de reconversion professionnelle financés par la ligue. Une approche globale, pensée pour gérer l’après-carrière, là où beaucoup de championnats se concentrent uniquement sur la performance immédiate.

Passé par les Boston Celtics puis les New York Knicks, Yabusele illustre parfaitement l’attractivité de ce modèle. À l’heure où les ligues européennes peinent à structurer un accompagnement durable, la NBA continue d’imposer un standard social aussi impressionnant que ses highlights.

