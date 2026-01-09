À quelques mois de la Coupe du monde 2026, la FIFA fait de TikTok sa première « Preferred Platform » pour toucher de nouveaux publics et réinventer la couverture du tournoi.

La FIFA accélère sa stratégie de distribution digitale. À l’approche de la Coupe du monde 2026, l’instance mondiale a officialisé un partenariat inédit avec TikTok, qui devient pour la première fois de son histoire « Preferred Platform » d’un événement FIFA.

Cet accord, valable jusqu’à fin 2026, marque un changement d’échelle dans la manière dont la FIFA entend collaborer avec les plateformes sociales. TikTok devient un point d’entrée central pour les fans, les créateurs et les diffuseurs, avec une couverture enrichie du tournoi à 48 équipes, présenté comme « le plus inclusif de l’histoire du football ».

Le partenariat s’articule autour d’un hub dédié à la Coupe du monde 2026 sur TikTok, conçu comme un espace immersif mêlant contenus originaux, informations de billetterie, expériences interactives et mécaniques de gamification (filtres, stickers, défis). Objectif : prolonger l’expérience bien au-delà des 90 minutes de jeu et capter l’attention des audiences les plus jeunes.

Des TikTokeurs dans les coulisses de la compétition

Pour la première fois également, un programme mondial de créateurs sera déployé. Une sélection de profils TikTok bénéficiera d’un accès privilégié aux coulisses de la compétition : conférences de presse, entraînements, images d’archives FIFA, avec la promesse de récits plus incarnés et plus accessibles pour les fans. Une logique déjà testée lors de la Coupe du monde féminine 2023, qui avait généré des dizaines de milliards de vues sur la plateforme.

L’accord intègre aussi un volet stratégique pour les partenaires médias officiels de la FIFA. Ces derniers pourront diffuser davantage d’extraits, accéder à des contenus éditorialisés produits par la FIFA, expérimenter le live-streaming de certaines séquences et monétiser leurs audiences via les solutions publicitaires premium de TikTok. La plateforme s’engage par ailleurs à renforcer ses dispositifs anti-piratage afin de protéger les droits de diffusion.

Pour la FIFA, ce partenariat s’inscrit dans une volonté claire : adapter la narration du football aux nouveaux usages. Pour TikTok, il confirme l’ambition de transformer l’engagement social en audience mesurable, avec des fans déclarés 42 % plus enclins à regarder un match après avoir consommé du contenu sportif sur la plateforme. Une alliance qui illustre la bascule progressive du football vers un écosystème hybride, mêlant diffusion traditionnelle, créateurs et plateformes sociales.

A lire aussi : Coupe du monde 2026 : prix élevé des billets, demande record… comment la FIFA défend sa stratégie