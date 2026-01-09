À seulement 18 ans, Luke Littler franchit un cap historique. Le numéro un mondial des fléchettes s’engage pour dix ans avec Target Darts dans un accord record estimé à 27 millions d’euros.

Le phénomène Luke Littler continue de repousser les limites, sur la cible comme en dehors. Tout juste sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive à Londres, le numéro un mondial des fléchettes vient de conclure le contrat de parrainage le plus lucratif jamais signé dans sa discipline.

Selon la presse britannique, l’Anglais de 18 ans a prolongé, ce vendredi 9 janvier, son partenariat avec Target Darts pour une durée de dix ans, dans un accord évalué à 20 millions de livres sterling, soit environ 27 millions d’euros. Un montant inédit dans l’univers des darts, qui confirme l’ascension fulgurante de celui que l’on surnomme déjà “The Nuke”.

Primes, bonus et pourcentage sur les ventes

Ce nouveau contrat ne se limite pas à un simple sponsoring classique. Il inclut des primes de performance, des bonus variables, ainsi qu’un pourcentage sur les ventes de produits et d’équipements à son nom. Un modèle hybride qui reflète l’impact commercial croissant de Littler, dont les fléchettes et cibles magnétiques personnalisées connaissent un succès massif au Royaume-Uni depuis sa révélation en 2024.

Révélé au grand public à seulement 16 ans, lorsqu’il avait atteint la finale du Championnat du monde, Luke Littler était devenu en janvier 2025 le plus jeune champion du monde de l’histoire des fléchettes. Target Darts l’accompagne depuis ses 12 ans, un pari audacieux à l’époque, aujourd’hui pleinement rentabilisé.

Dans un communiqué, Littler s’est félicité de cette fidélité :

« Target a cru en moi dès le premier jour et je suis ravi de poursuivre cette aventure sur le long terme. »

De son côté, le président de Target Darts, Garry Plummer, évoque « quelque chose de spécial » détecté très tôt chez le joueur.

Désormais référence sportive et machine marketing, Luke Littler s’apprête à poursuivre sa saison lors des étapes de la World Series à Bahreïn et en Arabie saoudite, avec un statut plus que jamais à part dans le monde des fléchettes.

