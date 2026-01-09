Avant l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’affrontent, ce samedi 10 janvier, en Corée du Sud lors d’une exhibition très lucrative, avec près de 2 millions d’euros garantis chacun.

La rivalité la plus bankable du tennis mondial s’exporte en Asie. Ce samedi, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’affrontent à Incheon, en Corée du Sud, à l’occasion d’une exhibition baptisée Hyundai Card Super Match. Un duel sans enjeu sportif officiel, mais à la valeur financière considérable.

Pour attirer les deux meilleurs joueurs du monde à quelques jours de l’Open d’Australie, les organisateurs sud-coréens ont sorti le carnet de chèques. Chacun des deux champions empochera environ 2,3 millions de dollars, soit près de 1,97 million d’euros, pour ce seul match. Une rémunération supérieure à celle du finaliste de l’Open d’Australie 2026, dont le prize money s’élève à environ 1,84 million d’euros. En clair, une après-midi sur un court d’exhibition peut rapporter plus qu’un parcours de deux semaines en Grand Chelem.

Répétition générale avant Melbourne

Ce type d’événement illustre la puissance commerciale croissante du duo Alcaraz–Sinner, devenu un argument de vente à part entière pour les marchés asiatiques. La Corée du Sud s’inscrit ainsi dans une tradition bien installée : avant eux, des icônes comme Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Roger Federer avaient déjà fait le déplacement dans la région pour des exhibitions premium, souvent positionnées juste avant la tournée australienne.

Sur le plan sportif, ce match reste un avant-goût de la saison à venir. Les deux hommes se sont affrontés à 16 reprises sur le circuit, avec un avantage pour l’Espagnol (10-6), renforcé par sa domination lors de plusieurs rendez-vous majeurs l’an passé. Programmé à 16 heures locales (8 heures en France), ce duel sert autant de répétition générale avant Melbourne que de vitrine marketing pour un tennis mondial de plus en plus dépendant de ces rendez-vous ultra-rémunérateurs.

