Team Vitality s’associe à Fulllife comme nouvel équipementier officiel. Le club esport français dévoile un maillot Pro 2026 mêlant performance, design iconique et engagement écoresponsable.

Nouvelle étape stratégique pour Team Vitality. Le club esport international a officialisé un partenariat avec Fulllife, qui devient son équipementier officiel pour les deux prochaines années. Une collaboration pensée pour équiper l’ensemble des rosters professionnels du club sur les plus grandes scènes compétitives mondiales.

Pour lancer cette nouvelle ère, Team Vitality et Fulllife présentent le maillot Pro 2026, fidèle à l’ADN visuel jaune et noir de la structure. Le design, volontairement sobre et intemporel, s’inscrit dans la continuité de l’identité de la “ruche” tout en intégrant des standards techniques élevés, au service de la performance esport.

Conçu à partir de NanoMatter™, un textile innovant développé pour les joueurs compétitifs, le maillot se veut léger, respirant et ultra-confortable. Fabriqué au Portugal à partir de matériaux recyclés, il traduit également la volonté commune des deux marques de proposer des produits responsables, sans compromis sur l’exigence sportive. Une approche cohérente avec l’évolution du merchandising esport, désormais attentif à l’impact environnemental et à la durabilité.

En précommande pour 79,99 euros

Les joueurs de Rocket League seront les premiers à arborer ce nouveau maillot lors des qualifications des Rocket League Championship Series, marquant le début officiel de la saison 2026. Côté fans, le maillot est proposé en précommande au prix de 79,99 euros, accompagné d’un packaging “Capsule” exclusif, certifié FSC et pensé comme un objet de collection.

Au-delà de l’équipement, ce partenariat illustre une ambition commune : renforcer le lien entre les supporters et leur équipe tout en structurant l’esport européen autour de marques spécialisées et légitimes. Déjà présente aux côtés de structures majeures comme G2 ou Fnatic, Fulllife consolide ici sa position d’acteur de référence, tandis que Team Vitality affirme une fois de plus son statut de leader du secteur.

