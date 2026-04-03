Le Crunch Creator (23 mai) accueille Carglass comme partenaire officiel. L’événement de Diego Sarthou affiche désormais un écosystème sponsors structuré et ambitieux.

Le Crunch Creator continue de structurer son écosystème partenaires. Dernier en date : Carglass, qui devient partenaire officiel de l’événement imaginé par Diego Sarthou.

Pour annoncer l’accord, la marque reste fidèle à son ADN… tout en s’adaptant aux codes du projet. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux, on retrouve son célèbre Fred en short, casque sur la tête, prêt à entrer sur le terrain. « Coach, c’est bon, je suis prêt. Tu me mets où ? », lance-t-il.

« Y a pas que les pare-brises qui vont grêler »

Réponse de Diego, grimé en coach : « En tribune ». Avant de glisser : « On risque d’avoir besoin de toi sur le parking parce que ça grêle parfois ». Avant de conclure avec humour : « Rendez-vous le 23 mai, y a pas que les pare-brises qui vont grêler ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Crunch Creator (@crunchcreator)

Un contenu court, efficace, pensé pour les réseaux et parfaitement aligné avec l’ADN entertainment du Crunch Creator. Surtout, ce nouveau partenariat confirme la montée en gamme du projet côté sponsors. Le dispositif est désormais structuré : la Marine nationale comme partenaire majeur, Société Générale et Carglass en partenaires officiels, Volvic en sponsor premium, Andros en sponsor, NOLT comme fournisseur officiel, Gilbert en fournisseur technique officiel, ainsi que NRJ et Sud Ouest comme partenaires médias. La diffusion est, elle, assurée par Canal+.

Un line-up de partenaires dense, qui confirme que le Crunch Creator a dépassé le simple événement de créateurs pour devenir un produit marketing structuré.

À lire aussi : Crunch Creator : budget, nombre de places vendues… Diego Sarthou donne des détails sur l’événement