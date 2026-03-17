La Société Générale rejoint le Crunch Creator en tant que partenaire. L’annonce a été faite lors du France–Angleterre avec une activation mettant en scène Diego Sarthou, Thierry Dusautoir et Jonny Wilkinson.

Le Crunch Creator continue d’attirer les marques. Déjà soutenu par Sud Ouest, la Marine nationale ou encore NOLT, l’événement imaginé par Diego Sarthou enregistre l’arrivée d’un nouveau partenaire de poids : Société Générale.

L’annonce a été faite à l’occasion du « vrai » Crunch entre le XV de France et l’Angleterre, via une activation originale diffusée autour de la rencontre. Dans celle-ci, Diego Sarthou joue les stadiers et place deux légendes du rugby mondial : Thierry Dusautoir et Jonny Wilkinson.

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Pas de Sir Jonny sur le terrain

La séquence laisse entendre que l’ancien ouvreur anglais, gêné par un genou, ne participera pas directement au match. En revanche, il devrait bien être présent lors de l’événement, possiblement dans un rôle de coach côté anglais, renforçant encore la dimension hybride entre sport et entertainment.

Quid du « Dark Destroyer » ? On en sait pas davantage. L’ancien troisième du XV de France pourrait être sur la pelouse le 23 mai prochain. Il n’a en tout cas pas donné de contre-indication. On craint donc pour les côtes des créateurs de contenus anglais…

La Société Générale continue dans le rugby

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’engagement historique de Société Générale dans le rugby. La banque est notamment partenaire de la Fédération Française de Rugby et accompagne régulièrement des activations innovantes, comme la diffusion récente de la Marseillaise en langue des signes lors du Tournoi des Six Nations.

Avec cette nouvelle signature, le Crunch Creator confirme son attractivité auprès des annonceurs et consolide son positionnement comme nouveau format sport-entertainment à fort potentiel commercial.

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