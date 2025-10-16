L’équipe BWT Alpine Formula One et Cato Networks, leader dans le domaine du SASE (Secure Access Service Edge), dévoilent un partenariat pluriannuel débutant dès la saison 2026 du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

Cato Networks deviendra le partenaire officiel SASE de l’équipe, avec une visibilité de sa marque sur la monoplace A526 et dans l’environnement de course de BWT Alpine.

Avec l’arrivée d’une nouvelle ère technique en F1 en 2026, Cato Networks soutiendra l’équipe Alpine en modernisant son infrastructure réseau et sécurité. Sa plateforme unifiée remplacera les systèmes actuels, offrant une connectivité mondiale plus rapide et sécurisée, cruciale pour une écurie internationale.

La déclaration

« La technologie et la fiabilité du réseau sont devenues essentielles au succès en piste. Nous sommes ravis d’accueillir Cato Networks en tant que partenaire SASE exclusif de l’équipe BWT Alpine Formula One. La technologie de Cato Networks jouera un rôle clé dans la transformation de notre infrastructure informatique, en remplaçant les systèmes legacy par une plateforme unifiée et cloud, performante et sécurisée. » (Guy Martin, Global Marketing Director de l’équipe BWT Alpine Formula One)

Bon à savoir

Cato Networks propose des solutions de sécurité et de réseau d’entreprise au sein d’une plateforme cloud unique.

Leader du SASE, Cato offre une expérience client fluide et performante qui permet la prévention des menaces, la protection des données et une détection et réponse rapides aux incidents.

Avec Cato, les organisations remplacent une infrastructure legacy coûteuse et rigide par une architecture SASE ouverte et modulaire, reposant sur le SD-WAN, un réseau cloud mondial conçu sur mesure et une stack de sécurité native du cloud.

