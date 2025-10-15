Le Limoges CSP, unique club hexagonal couronné champion d’Europe en 1993, marque l’histoire en devenant le premier club de basket masculin en France à adopter le statut d’entreprise à mission.

Cette initiative inédite dans le sport français reflète une ambition de transformer son modèle économique, en ancrant le club dans son territoire et la société, avec des objectifs sociaux et environnementaux intégrés à ses statuts, au même niveau que la performance sportive.

Sous l’impulsion de son président Lionel Peluhet, le Limoges CSP a engagé depuis un an une réflexion approfondie avec toutes ses parties prenantes : joueurs, salariés, supporters, bénévoles, partenaires et institutions. Ensemble, ils ont défini la raison d’être du club.

Ce projet s’articule autour de 5 engagements majeurs :

Engager et faire rayonner nos territoires : incarner et valoriser l’identité forte et les parties prenantes de ses territoires, forgée par son histoire et sa singularité.

Agir en équipe pour une planète préservée : promouvoir et développer une culture de la responsabilité environnementale au sein du club et de son écosystème.

Construire l’avenir en accompagnant les générations futures : offrir un environnement sûr, bienveillant et éthique à chaque enfant.

Ouvrir à toutes et à tous les terrains de jeu : favoriser l’accès à la pratique sportive pour toutes les populations, quelles que soient leurs situations.

Faire du sport une énergie de vie et de santé : faire de la santé une priorité en s’engageant pour le bien-être physique et mental de ses joueurs, jeunes formés et communautés locales.

