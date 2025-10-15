Le Six Kings Slam revient à Riyad (Arabie saoudite) du 15 au 18 octobre 2025 avec un plateau prestigieux, un prize money record de 13,5 millions de dollars, et une diffusion mondiale exclusive sur Netflix.

Le Six Kings Slam fait son grand retour à Riyad pour une deuxième édition très attendue, du mercredi 15 au samedi 18 octobre. Ce tournoi d’exhibition, bien qu’il ne rapporte aucun point ATP, propose un plateau royal avec six des meilleurs joueurs du circuit mondial : Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz et Stefanos Tsitsipas. Ce dernier remplace Jack Draper, blessé au bras.

Le tournoi se dispute en indoor sur surface dure dans l’ANB Arena, une enceinte moderne d’environ 8.000 places, dans le cadre du Riyadh Season, événement sportif et culturel majeur en Arabie Saoudite.

Le format est original : six joueurs s’affrontent sur quatre jours avec un système de bye pour Alcaraz et Djokovic, directement qualifiés pour les demi-finales. Le premier tour, mercredi 15 octobre, oppose Taylor Fritz à Alexander Zverev, puis Jannik Sinner à Stefanos Tsitsipas. Les vainqueurs de ces quarts de finale rencontrent ensuite Alcaraz et Djokovic jeudi 16 octobre en demi-finales. La compétition se conclut samedi 18 octobre avec la finale et un match pour la troisième place.

Dotation globale de 13,5 millions de dollars

Côté prize money, le Six Kings Slam frappe fort : chaque joueur reçoit d’ores et déjà un cachet garanti de 1,5 million de dollars, soit un total de 9 millions pour la participation. À cela s’ajoute un bonus de 4,5 millions pour le vainqueur, qui repartira donc avec la somme astronomique de 6 millions de dollars. Au total, la dotation globale s’élève à 13,5 millions de dollars, un record pour une compétition d’exhibition.

Les fans du tennis du monde entier pourront suivre l’événement en exclusivité mondiale sur Netflix, inclus dans l’abonnement sans surcoût supplémentaire. Cette diffusion en streaming mise sur une expérience immersive et high-tech, avec plus de 20 caméras incluant des wirecams, drones et caméras robotisées. Le dispositif intègre aussi des graphiques en réalité augmentée et des commentaires d’experts, le tout pensé pour plonger le spectateur au cœur de l’action et des émotions des joueurs.

En bref, le Six Kings Slam ne se contente pas d’être un simple tournoi d’exhibition : il réinvente la façon de vivre le tennis, mêlant sport, spectacle et technologie, avec un casting de stars et des enjeux financiers inédits.

