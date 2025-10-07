Après Barcelone en 2024, Alpine choisit Paris pour inaugurer son second concept store immersif. Situé au 35 boulevard des Capucines (Paris 2), ce lieu atypique se distingue par l’Alpine Race Lounge by E-MOTION Paris comme cœur de l’expérience proposée au public.

Cet espace immersif associe simulateurs de conduite professionnels de dernière génération, univers lifestyle ainsi qu’un Sport Bar, offrant une nouvelle manière de vivre la passion automobile, entre technologie, design et passion. Déployé sur plus de 650 m² et trois niveaux, l’Atelier Alpine Paris s’affirme comme une véritable évasion où l’innovation se conjugue au lifestyle.

Les visiteurs pourront non seulement découvrir les derniers modèles Alpine, mais aussi se challenger entre amis ou en famille sur l’un des 11 simulateurs professionnels présents, conçus pour reproduire fidèlement les sensations de pilotage d’une voiture de compétition.

Ils auront également l’occasion d’explorer les capsules de merchandising exclusif, conçues en collaboration avec des artistes et designers et de profiter du Sport Bar BLU, un lieu de rencontres et d’échanges, idéal pour prolonger l’expérience autour d’un verre, dans une ambiance résolument tournée vers l’univers du sport automobile.

Bon à savoir

Initié en 2025 sous l’impulsion d’Edouard Schumacher, Président du groupe Car Lovers, E-MOTION répond à une ambition claire : démocratiser le sport automobile grâce à des centres de simulation professionnelle ouverts au grand public.

Véritables incubateurs de talents, ces lieux conjuguent excellence technologique, dimension sociétale et vocation internationale, afin de permettre à chacun, quel que soit son parcours, d’accéder aux exigences du pilotage de haut niveau et de rapprocher durablement le virtuel du réel.

