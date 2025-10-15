Pour la troisième année consécutive, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a tenu, lundi 13 octobre, à Paris, la cérémonie de remise des Labels Restauration pour les clubs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT.

Le Label Restauration, destiné à récompenser les efforts des clubs pour améliorer la qualité de la restauration grand public, évalue chaque saison les infrastructures, les services, l’hygiène, l’écoresponsabilité, la satisfaction des spectateurs et la qualité des offres. Intégré à la Licence Club, ce label distingue les stades offrant une restauration de haut niveau, avec trois catégories : Bronze, Argent et Or.

21 clubs brillent :

Label Or : Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, LOSC Lille ;

Label Argent : RC Strasbourg Alsace, OGC Nice, Olympique de Marseille, Pau FC, Havre AC, FC Nantes, AS Saint-Étienne, Stade de Reims, ESTAC Troyes, Toulouse FC ;

Label Bronze : Stade Rennais FC, FC Annecy, FC Lorient, Montpellier Hérault SC, Amiens SC, Grenoble Foot 38, FC Metz, RC Lens.

Cette saison, le Label Restauration a bénéficié du soutien de trois partenaires : Le Gobelet Français, spécialisé dans les gobelets réutilisables et personnalisables, Drinkee, fournisseur de bars en libre-service, et Kappture, expert en solutions d’encaissement rapides et intuitives.