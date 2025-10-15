evian s’associe au Rolex Paris Masters 2025 à Paris La Défense Arena, offrant aux joueurs et au public des expériences uniques autour de l’hydratation et du bien-être.

Partenaire historique du tennis mondial depuis plus de 30 ans, evian renforce sa présence sur le circuit ATP en devenant partenaire officiel du Rolex Paris Masters. À l’occasion de la première édition du tournoi dans sa nouvelle enceinte, Paris La Défense Arena, la marque iconique d’eau minérale naturelle s’inscrit au cœur de l’événement avec un dispositif complet, fidèle à sa signature « Live Young ».

Sur et en dehors du court, evian entend inspirer à travers un message simple mais universel : cultiver son bien-être physique et mental, à tout âge, passe avant tout par une hydratation saine.

Plusieurs activations immersives

Sur le plan sportif, evian accompagnera les joueurs en tant que fournisseur officiel d’hydratation. Côté public, la marque proposera plusieurs activations immersives, dont un espace Urban Tennis by evian, pensé comme un lieu de partage, d’énergie et d’expérience autour de l’univers du tennis et du bien-être.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des engagements de la marque sur les grandes scènes internationales, aux côtés de tournois prestigieux comme Wimbledon, l’US Open ou encore Dubaï. Elle y est portée par une nouvelle génération d’ambassadeurs tels que Carlos Alcaraz, Emma Raducanu, Frances Tiafoe ou Arthur Fils, qui incarnent la vitalité, la fraîcheur et l’excellence sportive.

Pour Arthur Fils, nouvel espoir du tennis français et ambassadeur evian, cette collaboration prend une résonance particulière : « Le Rolex Paris Masters est un tournoi immense, et son arrivée à Paris La Défense Arena marque une nouvelle ère. Je suis fier de vivre cette aventure avec evian, une marque emblématique du tennis. »

