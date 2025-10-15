La chaîne L’Équipe diffusera l’EuroLeague en clair en France

EuroLeague Basketball officialise un nouvel accord de diffusion avec la chaîne L’Équipe, qui proposera une sélection de matchs d’EuroLeague en clair pour tous les fans français.

Dans le cadre d’un partenariat facilité par IMG, partenaire stratégique d’Euroleague Basketball, la chaîne L’Équipe diffusera une sélection de matchs de la saison 2025-2026, incluant des rencontres de saison régulière, des Playoffs et du Final Four, avec notamment Paris Basketball et LDLC ASVEL Villeurbanne.

La chaîne L’Équipe devient ainsi détentrice officielle des droits de diffusion dans l’Hexagone, offrant aux fans un accès élargi au basket européen de haut niveau, aux côtés de Skweek, qui continuera à diffuser l’intégralité des matchs d’EuroLeague, et de TV Monaco, qui maintiendra la diffusion en clair de tous les matchs du club de la Principauté.

Par ailleurs, il est important de noter que la popularité de l’EuroLeague en France a bondi de plus de 70 % ces quatre dernières saisons, avec un vif engouement chez la génération Z.

Sélection de matchs diffusés sur la chaîne L’Équipe d’ici la fin de l’année :

9e journée – 6 novembre 2025 : Paris Basketball – FC Bayern Munich

10e journée – 11 novembre 2025 : Paris Basketball – Panathinaikos Aktor Athènes

15e journée – 11 décembre 2025 : Paris Basketball – Žalgiris Kaunas

16e journée – 16 décembre 2025 : Paris Basketball – FC Barcelone

17e journée – 18 décembre 2025 : Real Madrid – Paris Basketball

18e journée – 23 décembre 2025 : LDLC ASVEL Villeurbanne – Anadolu Efes Istanbul

19e journée – 30 décembre 2025 : LDLC ASVEL Villeurbanne – Paris Basketball