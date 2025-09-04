Chef de Projet Data Finances (F/H) – Lacoste

Mission
En tant que Data Lead Product Owner Finance SAP, vos responsabilités seront les suivantes :
- Lancer coté Data la démarche d’amélioration de la performance financière de Lacoste
- Organiser la collecte des données nécessaires à la démarche sur la plateforme Data
- Animer les les développeurs des Datavisualisation, internes et externes
- Proposer et mettre en œuvre les produits Data
- Organiser la démarche d’élaboration de la roadmap, la priorisation et le delivery dans le respect du cadre budgétaire et des plannings
- Faire progresser l’organisation agile
- Concevoir et organiser la contribution des plateformes régionales, animer la démarche de recueil des attentes locales et le déploiement des features
- Avec l’équipe MasterData et Data Quality, garantir la fiabilité et la pertinence des données mises à disposition
- Assistance à la préparation d’un futur projet de transformation SAP
Environnement Technique :
- Cloud Data Platform : Snowflake sur Microsoft Azure
- Langages : SQL , Python
- ETL : Matillion (Cloud)
- Dataiku
- Dataviz : QlikSense
Profil
Compétences techniques
- Diplôme d’ingénieur ou équivalent, avec au minimum 5 ans d’expérience en tant que PO dans des environnement Data.
- Maîtrise opérationnelle de l’anglais
- Maîtrise du SQL et des démarches d’analyse de données
- La connaissance des environnements SAP et de l’exploitation des données issues de SAP.
Soft Skills
- Doté(e) d’une culture de la performance, et d’une solide connaissance des écosystèmes digital, vous avez le souci constant d’apporter la juste réponse aux équipes opérationnelles afin de les aider dans leurs processus d’amélioration continue.
- Vous êtes autonome, rigoureux et aimez synthétiser et échanger sur vos bonnes pratiques et prises de décision
- Le travail en équipe vous définit
Egalité des chances
Chez Lacoste, nous nous engageons à faire de l’égalité des chances une réalité. Héritée de notre vision unique du fashion-sport, l’égalité des chances nous fait avancer et nos méthodes de recrutement suivent cet engagement en valorisant avant tout les compétences et en accueillant tous types de talents. Nous nous engageons à favoriser un environnement inclusif où l’élégance va au-delà du style et où chacun/e d’entre nous a la possibilité de réaliser son plein potentiel.
