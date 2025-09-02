Offre Alternance : Business Developer International Sport – Galileo Global Education France

L’ESG Sport – École d’excellence dans les métiers du sport et du business – recherche pour son entreprise partenaire, une entreprise spécialisée dans le secteur sportif, un.e Business Developer en contrat d’alternance.

Pourquoi rejoindre cette alternance ?

Développez les marchés internationaux du sport et contribuez à la croissance d’une entreprise leader dans le secteur sportif. Rejoignez une équipe dynamique et aidez à l’expansion de projets stratégiques dans l’univers du sport.

Vos missions

Identifier de nouveaux marchés et clients dans le secteur sportif à l’international

Développer et maintenir des relations commerciales durables avec des partenaires clés

Piloter des projets stratégiques pour accroître la visibilité et la performance de l’entreprise

Analyser les besoins et les opportunités sur les marchés internationaux pour garantir une croissance continue

Votre profil

Excellentes qualités relationnelles et capacité à négocier

Rigueur, sens de l’analyse, et orientation résultats

Passionné.e par l’univers du sport et du développement commercial

Infos supplémentaires