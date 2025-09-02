Offre Alternance : Business Developer International Sport – Galileo Global Education France

L’ESG Sport – École d’excellence dans les métiers du sport et du business – recherche pour son entreprise partenaire, une entreprise spécialisée dans le secteur sportif, un.e Business Developer en contrat d’alternance.
Pourquoi rejoindre cette alternance ?
Développez les marchés internationaux du sport et contribuez à la croissance d’une entreprise leader dans le secteur sportif. Rejoignez une équipe dynamique et aidez à l’expansion de projets stratégiques dans l’univers du sport.
Vos missions
- Identifier de nouveaux marchés et clients dans le secteur sportif à l’international
- Développer et maintenir des relations commerciales durables avec des partenaires clés
- Piloter des projets stratégiques pour accroître la visibilité et la performance de l’entreprise
- Analyser les besoins et les opportunités sur les marchés internationaux pour garantir une croissance continue
Votre profil
- Excellentes qualités relationnelles et capacité à négocier
- Rigueur, sens de l’analyse, et orientation résultats
- Passionné.e par l’univers du sport et du développement commercial
Infos supplémentaires
- Localisation du poste : Île-de-France
- Type de contrat : Apprentissage
- Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
- Rémunération selon niveau d’études + âge
- Date de début : septembre
Pour postuler, c’est ici.