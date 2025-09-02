Réseaux Sociaux

Offre Alternance : Business Developer International Sport – Galileo Global Education France

ParRessources Humaines
2 septembre 2025

L’ESG Sport – École d’excellence dans les métiers du sport et du business – recherche pour son entreprise partenaire, une entreprise spécialisée dans le secteur sportif, un.e Business Developer en contrat d’alternance.

Pourquoi rejoindre cette alternance ?

Développez les marchés internationaux du sport et contribuez à la croissance d’une entreprise leader dans le secteur sportif. Rejoignez une équipe dynamique et aidez à l’expansion de projets stratégiques dans l’univers du sport.

Vos missions

  • Identifier de nouveaux marchés et clients dans le secteur sportif à l’international
  • Développer et maintenir des relations commerciales durables avec des partenaires clés
  • Piloter des projets stratégiques pour accroître la visibilité et la performance de l’entreprise
  • Analyser les besoins et les opportunités sur les marchés internationaux pour garantir une croissance continue

Votre profil

  • Excellentes qualités relationnelles et capacité à négocier
  • Rigueur, sens de l’analyse, et orientation résultats
  • Passionné.e par l’univers du sport et du développement commercial

Infos supplémentaires

  • Localisation du poste : Île-de-France
  • Type de contrat : Apprentissage
  • Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
  • Rémunération selon niveau d’études + âge
  • Date de début : septembre

Pour postuler, c’est ici.

