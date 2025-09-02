Offre Emploi : Juriste Junior (H/F) – Amiens SC

L’Amiens Sporting Club Football est un club de football professionnel évoluant au sein du championnat de ligue 2, disposant d’un centre de formation agréé, d’une section féminine, d’une école de football et d’une section sport adapté.

Afin de palier au départ d’un de ses collaborateurs, le Club est à la recherche d’un Juriste junior. Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, votre rôle sera d’assister le club dans les missions juridiques liées au domaine sportif, social, commercial et de la protection des données personnelles.

Missions & Responsabilités

Rédiger les contrats de travail des joueurs professionnels, du centre de formation et des entraîneurs professionnels ;

Rédiger les contrats de mutations temporaires et définitives ;

S’assurer de la bonne exécution des procédures d’homologation auprès des instances nationales et internationales du football (FFF, LFP, FIFA) ;

Rédiger les contrats d’agents ;

Préparer et suivre l’exécution des dossiers de litiges auprès des instances ;

Mettre en place une veille juridique permanente et une communication régulière ;

Rédiger les contrats commerciaux Clients et des contrats commerciaux Fournisseurs ;

Rédiger et maintenir à jour les informations juridiques courantes (CGV, courriers-types, conditions particulières…) ;

Mettre à jour les modèles de contrats de travail des personnels administratifs ou assimilés (CDI, CDD, cadre, non cadre, intervenant ponctuel) ;

Suivre le calendrier des instances représentatives du personnel ;

Assurer le soutien et le conseil juridique quotidiens ;

Domaine de protection des actifs et ressources du Club : Gestion de la marque Amiens SC et RGDP.

Profil & Compétences

• Diplômé d’un Master 2 en Droit du sport ou Droit social ;

• Expérience minimum de 1 an dans une structure sportive professionnelle ou en cabinet d’avocats ;

• Rigueur, autonomie, réactivité, discrétion ;

• Sens de l’organisation et gestion des priorités ;

• Aisance relationnelle et rédactionnelle en français et anglais.

Conditions & Disponibilités souhaitées

Poste ouvert en CDI (ou alternance de fin d’études envisageable)

Salaire négociable selon profil

Le poste est à pourvoir dès que possible.

