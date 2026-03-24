Le cycliste britannique Chris Froome devient directeur de l’innovation chez Vekta et préside un conseil d’athlètes pour développer des outils de performance adaptés au terrain.

Chris Froome rejoint la plateforme de performance sportive Vekta en tant que directeur de l’innovation. L’ancien quadruple vainqueur du Tour de France intègre également l’équipe dirigeante et prend la tête d’un nouveau conseil d’athlètes.

Dans ce rôle, il interviendra directement sur le développement des outils, la modélisation de la performance et la stratégie à long terme. L’objectif est d’adapter les solutions technologiques aux réalités du terrain, en s’appuyant sur l’expérience des sportifs de haut niveau.

Le conseil d’athlètes, qu’il présidera, réunira notamment des coureurs comme Eddie Dunbar et Valentin Madouas. Sa mission : intégrer les retours concrets des athlètes dans l’évolution des produits.

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Le but ultime ? Optimiser les performances

Déjà utilisée par des équipes professionnelles, la plateforme Vekta centralise les données issues de différents outils pour améliorer l’entraînement, la récupération et le suivi des performances.

« L’enjeu est de s’assurer que les données correspondent à ce que vivent réellement les athlètes au quotidien », explique Chris Froome.

Avec cette nomination, également accompagnée d’un investissement, Vekta renforce sa crédibilité et son positionnement sur le marché de la performance sportive.

« Chris Froome apporte une vision unique de la performance, au-delà des données, en intégrant l’expérience des athlètes. Son arrivée marque une étape clé pour Vekta », conclut Paul-Antoine Girard, co-fondateur et CEO de la plateforme.

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