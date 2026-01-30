ASO a officialisé, ce vendredi 30 janvier, les équipes engagées sur le Tour de France 2026. Deux wild cards – Caja Rural-Seguro et TotalEnergies – complètent un peloton élargi à 23 formations.

La liste des équipes au départ du Tour de France 2026 est désormais complète. L’organisateur Amaury Sport Organisation (ASO) a annoncé ce vendredi les deux formations invitées qui rejoignent les 21 équipes déjà qualifiées pour la Grande Boucle, programmée du 4 au 26 juillet.

Depuis l’évolution du règlement entrée en vigueur en 2025, le peloton compte 23 équipes. Aux 18 WorldTeams s’ajoutent désormais trois ProTeams qualifiées automatiquement via le classement UCI : Tudor, Q36.5 et Cofidis. ASO disposait donc de deux wild cards pour compléter le plateau.

Unibet Rose Rockets laissée sur le bord de la route

Ces invitations ont été attribuées à TotalEnergies et à la formation espagnole Caja Rural-Seguro. Pour TotalEnergies, cette sélection revêt une importance particulière dans un contexte de fin annoncée du partenariat avec le groupe énergétique à l’issue de la saison 2026. L’équipe française pourra une nouvelle fois s’appuyer sur une stratégie offensive, comme lors de la précédente édition.

Caja Rural-Seguro signe, de son côté, une rare apparition sur le Tour de France. L’équipe espagnole, habituée de la Vuelta, devance Unibet Rose Rockets, pourtant ambitieuse sur le marché des transferts mais laissée sur le bord de la route.

Les 23 équipes engagées :

Alpecin Premier Tech

Bahrain Victorious

Decathlon CMA CGM Team

EF Education Easypost

Groupama FDJ UnitedIneos Grenadiers

Lidl Trek

Lotto Intermarché

Movistar Team

NSN Cycling Team

Red Bull-Bora Hansgrohe

Soudal Quick-Step

Team Jayco Alula

Team Picnic PostNL

Team Visma Lease A Bike

UAE Team Emirates XRG

Uno-X Mobility

XDS Astana Team

Caja Rural Seguros RGA

Cofidis

Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

TotalEnergies

Tudor Pro Cycling Team

