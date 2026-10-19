À quelques jours du premier match de saison régulière de NFL en France, le PSG et la ligue américaine dévoilent deux maillots collectors. Une collaboration imaginée avec Fanatics et Nike, commercialisée à 210 euros.

Le Paris Saint-Germain et la NFL s’associent pour une collection exclusive. À l’occasion du premier match de saison régulière de football américain organisé en France, le 25 octobre au Stade de France, les deux entités dévoilent deux maillots en édition limitée, conçus par Fanatics en collaboration avec Nike.

Inspirées des maillots officiels de NFL, les deux pièces reprennent les codes du club parisien avec le numéro 75, référence au département de Paris.

Deux versions

La première version arbore le bleu traditionnel du PSG, accompagné d’un col rouge. La seconde mise sur une association bordeaux et or, avec des motifs représentant notamment la tour Eiffel et la fleur de lys.

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Commercialisés au prix de 210 euros, les maillots sont disponibles en ligne, dans les boutiques du PSG ainsi qu’au NFL Shop éphémère, installé au 5 rue Saint-Merri à Paris.

« Nous sommes fiers d’accueillir la NFL et d’offrir à nos supporters un maillot qu’ils voudront porter pour le match », explique Richard Heaselgrave, directeur des revenus du PSG.

Cette collection accompagne la rencontre entre les New Orleans Saints et les Pittsburgh Steelers, programmée dimanche 25 octobre au Stade de France.

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