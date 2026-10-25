Article en partenariat avec : DAZN

Initialement prévu le dimanche 25 octobre, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais ce lundi 26 octobre 2026 à 20h30, à l’occasion d’une affiche très attendue de Ligue 1 McDonald’s. Sur quelle chaîne TV suivre PSG – OL et comment regarder le match en streaming ? Voici toutes les informations pour ne rien manquer de ce choc, diffusé sur Ligue 1+, disponible sur DAZN.

Le championnat de France propose une belle affiche ce dimanche soir avec l’opposition entre le PSG et l’OL. Deux clubs historiques du football français qui se retrouvent pour une rencontre importante dans la course aux premières places de Ligue 1.

Ce rendez-vous s’inscrit dans un week-end particulièrement chargé pour les amateurs de sport, avec notamment le Clasico FC Barcelone – Real Madrid et le NFL Paris Game, également accessibles via les différentes offres proposées sur DAZN.

Découvrir les offres DAZN et Ligue 1+ pour regarder PSG – OL

Sur quelle chaîne TV regarder PSG – OL le 26 octobre ?

Le match Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais sera diffusé en direct sur Ligue 1+, ce lundi 26 octobre 2026 à 20h45.

La chaîne Ligue 1+, qui détient les droits de diffusion du championnat de France, est notamment accessible depuis la plateforme DAZN.

Pour suivre cette rencontre, les supporters parisiens et lyonnais devront donc disposer d’un abonnement incluant Ligue 1+.

Comment regarder PSG – OL en streaming ?

Pour regarder PSG – OL en direct et en streaming, les supporters peuvent accéder à Ligue 1+ depuis la plateforme DAZN, sur les appareils compatibles : télévision connectée, ordinateur, smartphone ou tablette.

DAZN distribue Ligue 1+ et propose également son propre catalogue de compétitions sportives, avec notamment la Liga espagnole, la Serie A italienne, la Betclic Élite ou encore de grands événements de boxe.

Les abonnés disposant d’une formule combinant DAZN et Ligue 1+ peuvent ainsi profiter de plusieurs compétitions depuis une seule plateforme.

Quelles offres DAZN pour regarder PSG – OL en direct ?

Plusieurs formules permettent de suivre PSG – OL sur Ligue 1+, disponible sur DAZN.

L’offre combinée DAZN + Ligue 1+ permet d’accéder au championnat de France ainsi qu’au catalogue sportif DAZN :

22,99 €/mois avec engagement de 12 mois et deux connexions simultanées.

27,99 €/mois sans engagement, avec deux connexions simultanées.

13,99 €/mois pour les moins de 26 ans , sans engagement, avec une connexion.

Pour les supporters souhaitant uniquement accéder à Ligue 1+, deux abonnements sont également disponibles : 19,99 €/mois avec engagement d’un an ou 24,99 €/mois sans engagement, avec deux connexions simultanées.

De quoi suivre PSG – OL et les autres rencontres de Ligue 1 tout au long de la saison 2026-2027.

Découvrir les offres DAZN et Ligue 1+ pour regarder PSG – OL