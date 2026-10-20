La NFL arrive en France avec ses stars, son merchandising et son sens du spectacle

Le dimanche 25 octobre, Paris accueille pour la première fois un match de NFL, opposant les Pittsburgh Steelers aux New Orleans Saints. Près de 80 000 spectateurs sont attendus au Stade de France, dans le cadre d’une vaste stratégie visant à séduire le public français.

La National Football League (NFL) part à la conquête de l’Hexagone. Ce dimanche 25 octobre, la capitale française reçoit le tout premier match de saison régulière de la ligue jamais organisé sur le sol français, une date historique pour les amateurs de ballon ovale américain. Sur la pelouse du Stade de France, les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints s’affronteront devant plus de 80 000 spectateurs, dans une ambiance qui promet d’être à la hauteur de l’événement. Mais l’enjeu dépasse largement les quatre quarts-temps : pour la ligue, cette rencontre est la vitrine d’une stratégie de long terme, pensée pour séduire un public français encore en construction et installer durablement la NFL dans le paysage sportif du pays.

Une boutique et des animations en plein cœur de Paris

Pour séduire le public français, la NFL ne se contente pas de mettre ses joueurs en avant. La ligue américaine multiplie les activations dans la capitale, entre initiations sportives, expériences immersives et merchandising, afin de faire découvrir son univers au plus grand nombre.

Une boutique éphémère a déjà ouverte ses portes. Dans le Marais, la NFL propose un pop-up store géant, de 1.100 m² à la Galerie Joseph. Un lieu pour les fans ou les curieux qui permet d’acheter t-shirt de matchs, accessoires ou du merchandising spécialement créé pour la rencontre.

Au pied de la tour Eiffel, les amateurs pourront s’initier au flag-football pendant deux jours. Présentée par Wilson, cette discipline dérivée du football américain fera son entrée aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Accessible sur inscription, l’animation se tiendra de 10 h à 18 h les vendredi 23 et samedi 24 octobre. Le site accueillera également la boutique officielle NFL Shop, pour permettre aux fans de se procurer des produits aux couleurs de la ligue et de ses franchises.

Le samedi 24 octobre, de 9 h à 15 h, la NFL investira également les abords de Notre-Dame avec le défi Hail Mary. Installée entre le port de Montebello et la promenade Maurice-Carême, cette animation permettra aux participants comme aux spectateurs de découvrir l’une des actions emblématiques du football américain.

Enfin, la NFL House Paris ouvrira ses portes les 23 et 24 octobre au Pavillon Cambon Capucines. Créé en partenariat avec Adobe, cet espace proposera une immersion dans l’univers et la culture de la ligue, avec l’ambition de rapprocher encore un peu plus la NFL de ses supporters français.

« La France est un endroit spécial »

Les dirigeants de la ligue ne cachent pas leurs ambitions. « Nous avons un énorme potentiel en France. Environ 1 à 1,4 million de personnes suivent la NFL, sont fans ou s’y intéressent. Certaines études évoquent même 10 millions de personnes intéressées, au-delà du match. C’est le point de départ de cette aventure », explique Mathieu Maignal, directeur général de NFL France.

« La France est un marché clé dans la mondialisation de la marque NFL. Il reconnaît que cela demandera du temps, mais assure que la ligue est prête à investir dans la durée », Brett Gosper, à la tête de NFL Europe et Asie-Pacifique

Pour s’ancrer durablement, les organisateurs ont multiplié les initiatives destinées à rapprocher les passions des Français de celles de la NFL. Plusieurs collaborations ont vu le jour, notamment dans la mode : le PSG s’est associé à la ligue américaine avec la sortie de deux maillots. L’objectif, selon l’un des responsables, était de rapprocher l’univers de la NFL des Français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Un Stade de France plein à craquer et un show à la mi-temps

Le choix du Stade de France s’est rapidement imposé pour accueillir cette rencontre. Cette enceinte omnisports va ainsi découvrir le ballon ovale. « Un véritable défi », reconnaissent les organisateurs, en matière de durée d’occupation d’un stade. Le football et le rugby, les deux disciplines qui y sont le plus souvent jouées, durent entre 1h20 et 2h, alors qu’un match de football américain s’étire sur environ trois heures de spectacle.

Justement pour le spectacle, le show de la mi-temps risque d’être très attendu. Burna Boy assurera le concert de la mi-temps du NFL Paris Game.

Au-delà des spectateurs présents dans les tribunes, la NFL bénéficiera d’une large couverture médiatique. France Télévisions diffusera l’événement sur les chaînes de la TNT. Nouveauté : la rencontre sera aussi retransmise sur Twitch et YouTube par Domingo, afin d’élargir l’audience de la NFL à un public toujours plus large.