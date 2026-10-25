Article en partenariat avec : DAZN

La NFL débarque à Paris ce dimanche 25 octobre 2026 avec une affiche entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints. À quelle heure débute le NFL Paris Game et comment regarder le match en direct à la TV ou en streaming ? Voici toutes les informations pour suivre cette rencontre de football américain avec le NFL Game Pass, disponible sur DAZN.

C’est l’un des événements sportifs majeurs du week-end en France. Pour ce NFL Paris Game, les Pittsburgh Steelers affrontent les New Orleans Saints dans un match qui promet d’attirer l’attention des amateurs de football américain.

Cette rencontre s’inscrit dans la stratégie de développement international de la NFL, qui multiplie les matchs organisés en dehors des États-Unis pour toucher de nouveaux publics.

Pour les fans français, ce rendez-vous constitue une belle occasion de suivre deux franchises historiques du championnat nord-américain.

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Sur quelle chaîne TV regarder Steelers – Saints le 25 octobre ?

Le match Pittsburgh Steelers – New Orleans Saints se déroulera le dimanche 25 octobre 2026 à 14h30, heure française.

La rencontre sera accessible en direct avec le NFL Game Pass, disponible sur la plateforme DAZN.

Ce service permet aux amateurs de football américain de suivre les rencontres NFL tout au long de la saison, avec notamment l’accès aux matchs de saison régulière et aux playoffs.

Découvrir les offres DAZN et NFL Game Pass pour regarder Steelers – Saints

Comment regarder le NFL Paris Game en streaming ?

Pour suivre Steelers – Saints en direct et en streaming, les supporters pourront accéder au NFL Game Pass depuis DAZN.

Le service est disponible sur plusieurs supports compatibles : télévision connectée, ordinateur, smartphone et tablette.

Le NFL Game Pass permet de profiter du championnat américain, mais également de retrouver les autres grandes affiches NFL de la saison 2026-2027.

Un abonnement incluant le NFL Game Pass est nécessaire pour accéder au match via cette formule.

Quelles offres DAZN pour regarder Steelers – Saints en direct ?

À l’occasion du NFL Paris Game, DAZN propose une formule regroupant plusieurs grands championnats et compétitions sportives au sein d’un seul abonnement.

L’offre DAZN + NFL Game Pass + Ligue 1+ est proposée à 30,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois et deux connexions simultanées.

Cette formule donne accès à trois catalogues complémentaires :

NFL Game Pass : les rencontres du championnat NFL, dont Steelers – Saints.

Ligue 1+ : le championnat de France de football, accessible depuis DAZN.

DAZN : la Liga espagnole, la Serie A italienne, la Betclic Élite et de nombreuses autres compétitions sportives.

Une formule particulièrement intéressante pour les amateurs de sports américains et de football européen souhaitant regrouper leurs abonnements.

Découvrir les offres DAZN et NFL Game Pass pour regarder Steelers – Saints