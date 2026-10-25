Article en partenariat avec : DAZN

Le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontent ce dimanche 25 octobre 2026 à 21h pour un Clasico très attendu en Liga. Sur quelle chaîne TV suivre le match et comment regarder Barça – Real Madrid en streaming ? Voici toutes les informations pour profiter de cette affiche, diffusée en exclusivité sur DAZN en France.

Le football espagnol sera à l’honneur ce dimanche avec l’un des rendez-vous les plus suivis de la saison. Le FC Barcelone reçoit son éternel rival, le Real Madrid, au Spotify Camp Nou, dans une rencontre importante pour la course au titre en Liga.

Ce Clasico marque également une première : la diffusion de Barça – Real Madrid sur DAZN en France, qui détient les droits de diffusion de la Liga pour la saison 2026-2027.

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Sur quelle chaîne TV regarder Barça – Real Madrid le 25 octobre ?

Le match FC Barcelone – Real Madrid sera diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN, ce dimanche 25 octobre 2026 à partir de 21h.

La plateforme proposera un dispositif exceptionnel pour l’occasion, avec une prise d’antenne dès 20h, soit une heure avant le coup d’envoi.

Les abonnés pourront notamment retrouver Samuel Umtiti, Jérôme Rothen et les équipes de DAZN pour un avant-match au bord de la pelouse du Spotify Camp Nou.

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Comment regarder Barcelone – Real Madrid en streaming ?

Pour suivre le Clasico en direct sur Internet, les supporters pourront se connecter à DAZN, depuis leur ordinateur, smartphone, tablette ou télévision connectée compatible.

La plateforme permet de regarder les rencontres de Liga en streaming, mais également de profiter de nombreuses autres compétitions sportives, notamment la Serie A italienne, la Copa del Rey et la Betclic Élite.

Un abonnement DAZN est nécessaire pour accéder à la rencontre.

Bon plan DAZN : comment regarder le Clasico dès 7,99 €/mois ?

À l’occasion de ce week-end de football, DAZN propose une offre promotionnelle à 7,99 €/mois au lieu de 10,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois et une connexion.

Cette promotion est disponible du 19 octobre au 2 novembre 2026.

D’autres formules sont également proposées :

15,99 €/mois : abonnement DAZN sans engagement, avec une connexion.

7,99 €/mois pour les moins de 26 ans : offre jeune sans engagement, avec une connexion.

Ces abonnements donnent notamment accès à l’intégralité de la Liga, permettant de suivre le FC Barcelone, le Real Madrid et les autres clubs espagnols tout au long de la saison.

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