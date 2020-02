City Surf Park va proposer la plus grande vague de surf indoor d’Europe à proximité du stade de l’OL

En septembre 2020, le lieu de vie OL City va accueillir le complexe de surf indoor « City Surf Park ». Un projet mené par une startup lyonnaise qui nourrit de grosses ambitions à moyen terme.

« Imaginez-vous sortir du boulot, prendre le métro, enfiler votre maillot et surfer en bas de chez vous ! » Ces quelques mots mis en avant sur le site internet du futur complexe de 1 200m2 donnent le ton.

Concrètement, City Surf Park va proposer la plus grande vague de surf indoor d’Europe. Pour faire découvrir la pratique au plus grand nombre, la hauteur de la vague pourra varier de 70cm à 1m50 en ajustant le volume d’eau projeté. Brevetée par la société Hydrostadium, la technologie utilise notamment un système hydromécanique exclusif.

Qui dit surf dit positionnement et fonctionnement éco-responsable au maximum. La consommation d’eau (circuit fermé) et d’électricité sera réduite au maximum et l’eau chauffée grâce à la récupération thermique. « La consommation en eau sera de 430m3 à l’année, soit l’équivalent annuel de 12 ménages » nous précisent les dirigeants de City Surf Park, surfeurs de longue date.

« Notre projet est complètement indépendant »

Installé à proximité du stade de l’Olympique Lyonnais, le Groupama Stadium pour encore au moins quelques mois (le naming est en renégociation), ce projet mené par deux entrepreneurs lyonnais n’inclut pas de prise de participation d’OL Groupe qui a récemment rehaussé ses objectifs commerciaux (420M€ à 440M€) de revenus annuels en 2024. « Notre projet est complètement indépendant, nous sommes locataire de nos 1200 m2, mais avons investi dans le génie civil propre a l’installation de notre installation complexe » ajoute les dirigeants.

Ajoutons que le complexe proposera également un restaurant, un beachbar ou encore un surf shop (Ocean & Earth, Sooruz, Kanoa, …) afin d’offrir une expérience complète aux visiteurs.

Un véritable concept qui pourrait bien se dupliquer dans les années à venir. « Nous serons une quinzaine de personnes sur le site pour faire tourner le City Surf Park de Lyon. A terme, nous pourrions décliner le concept en franchises ainsi qu’en marque blanche pour l’utilisation de la technologie. Nous sommes sollicités en dehors de la France mais c’est encore trop tôt » ajoute les dirigeants.

https://www.instagram.com/p/B8vl_zZov9i/