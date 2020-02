Pepsi met en scène Lionel Messi, Mohamed Salah, Paul Pogba et Raheem Sterling dans sa nouvelle publicité « Play Never Stops »

A l’occasion du début de la phase finale de l’UEFA Champions League 2020, Pepsi lance sa nouvelle campagne publicitaire « Play Never Stops ».

Partenaire de la Ligue des Champions depuis 2015, Pepsi fait une nouvelle fois appel à Lionel Messi et Mohamed Salah (duel technique) pour promouvoir son soda Pepsi Max. Un casting complété cette année par Paul Pogba et Raheem Sterling qui se joignent à deux des meilleurs joueurs de football au monde dans la course à la dernière canette.

Pour cette publicité, la marque du groupe Pepsico a fait appel au réalisateur Henry Scholfield. La bande son utilise la chanson « Presidente » interprétée par WOST et Ginette Claudette.

En parallèle à ce nouveau spot publicitaire, Pepsi va également proposer des canettes en édition limitée avec Messi, Salah, Sterling et Pogba. Des QR codes proposeront une expérience en réalité augmentée avec les 4 joueurs.

En parallèle au spot publicitaire, Pepsi a également produit différents contenus partagés sur les réseaux sociaux et mettant en scène les 4 ambassadeurs de la campagne à travers le hashtag #PepsiCanBalance, un challenge invitant les supporters à partager leurs gestes techniques.