Tissot remplace Tag Heuer en tant que Chronométreur Officiel du Giro d’Italia

Hier, le Tour d’Italie a officialisé la signature d’un partenariat avec Tissot. La marque du groupe Swatch devient le Chronométreur Officiel du Giro d’Italia en remplacement de Tag Heuer présent depuis 2017.

Déjà partenaire du Tour de France ou encore de la Vuelta (Tour d’Espagne), Tissot s’offre le « Grand Chelem » en s’associant au Tour d’Italie. Le Giro d’Italia s’élancera le 9 mai 2020 de Budapest, capitale de la Hongrie.

« C’est la première fois dans le monde du cyclisme qu’une marque horlogère est le partenaire mondial des principaux événements de la petite reine » a commenté François Thiébaud, Président de Tissot, dans un communiqué. « L’implication de Tissot en tant que partenaire de grands événements sportifs tel que le Giro permet d’associer à la beauté ainsi qu’à la capacité du produits des valeurs émotionnelles que l’on retrouve dans le sport avec des performances tant individuelles que collectives. »

Tissot will be the exclusive Official Timekeeper of the #Giro d'Italia | @TISSOT sarà l’exclusive Official Timekeeper del #Giro d’Italia pic.twitter.com/OIKSPI50Xe

— Giro d'Italia (@giroditalia) February 17, 2020