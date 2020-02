Licensing – Les poupées Barbie se mettent à l’heure des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

A l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le Comité International Olympique (CIO) a signé un contrat de licence avec Mattel concernant les marques de jouets Barbie, Hot Wheels et UNO.

Dans le cadre de cet accord, le CIO s’offre, outre une source de revenus supplémentaires, un support pour exposer les JO aux plus jeunes. « Dans le droit fil de notre stratégie mondiale en matière de licences, cette nouvelle collaboration internationale avec Mattel est un excellent moyen de se rapprocher d’un public important, nos jeunes fans et leurs familles, et de les mettre en contact avec la marque et les valeurs olympiques par le biais de produits de haute facture. » a précisé Timo Lumme, directeur des services de télévision et de marketing du CIO, dans un communiqué.

Les 5 nouveaux sports admis au programme des Jeux de Tokyo que sont le baseball/softball, l’escalade, le karaté, le skateboard ou encore le surf ont notamment les honneurs de ces produits dérivés.

Poupées Barbie Tokyo 2020

Il y a deux ans, l’athlète Ibtihaj Muhammad avait eu les honneurs d’une Barbie à son effigie, elle qui est la première sportive américaine à avoir participé aux Jeux Olympiques avec un hijab.

Voitures Hot Wheels x Tokyo 2020

En plus des poupées Barbie x Tokyo 2020, MATTEL va également proposer une collection de voitures Hot Wheels aux couleurs de certaines disciplines comme l’athlétisme, la gymnastique, la natation, le basketball, le beach-volley, le baseball/softball, l’escalade, le karaté, le skateboard et le surf.

Notons que 2 voitures de cette collection seront des véhicules Toyota, partenaire olympique mondial du CIO, avec la Toyota Tundra et Toyota 2000 GT.

UNO x Tokyo 2020

Troisième et dernière déclinaison des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sur un produit MATTEL, celle sur le célèbre jeu UNO. Ici, c’est la mascotte Miraitowa qui est mis en avant sur les cartes. Un coffret qui sera vendu en édition limitée avec une règle spéciale adaptée à l’évènement sportif de l’année.